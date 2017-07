Fique atento aos sintomas da endometriose

O Ministério da Saúde define endometriose como uma doença crônica provocada pela migração do tecido que reveste a cavidade uterina, o endométrio, para outras partes do corpo, principalmente para o abdome, além de ovário, ligamentos uterinos, bexiga e intestino. De acordo com órgão, as mudanças ocorridas na vida da mulher tem favorecido o aumento da endometriose. “A mulher está menstruando mais vezes, pois o início da menstruação tem sido mais precoce e as gravidezes mais tardias com menor número de filhos. Além disso, existem os fatores ambientais, como a combustão de poluentes que acumulam toxinas (dioxina) nos tecidos gordurosos da mulher, e as tendências genéticas de parentes de primeiro grau, que também são observadas”.

No entanto, muitas mulheres ainda desconhecem sobre a doença e as dúvidas dificultam o diagnóstico adequado e o devido tratamento. Também começam os momentos de pânico para as mulheres que desejam engravidar e acreditam que a endometriose é um impedimento para isso.

Para tirar as dúvidas sobre este assunto, o DIÁRIO DE CARATINGA traz uma entrevista com Ana Luiza Lima, ginecologista e obstetra pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

O que é endometriose?

O endométrio é um tecido que reveste o útero por dentro e é o mesmo tecido que descama todos os meses nas mulheres que menstruam. A endometriose é definida pela presença desse tecido fora do útero, sendo mais frequente em órgãos pélvicos.

Existe uma faixa etária de maior incidência?

É mais comum nas mulheres em idade reprodutiva, mas também pode ocorrer em adolescentes e em mulheres na pós-menopausa que fazem terapia hormonal.

Existe fatores de risco para o desenvolvimento da endometriose ou fatores protetores?

Acredita-se que sejam fatores de risco a primeira menstruação precoce, ciclos menstruais curtos, sangramento prolongado, e mulheres que nunca engravidaram. Também acredita-se que possa existir fatores de proteção que seriam mulheres que tiveram muitas gestações, que amamentaram, e que exercem atividade física regularmente.

O que causa a endometriose?

A causa ainda é controversa no meio científico. Existem evidências de que a endometriose possa ter fatores genéticos associados, imunológicos e/ou ambientais.

Quando suspeitar que a mulher possa ter endometriose?

Suspeita-se de endometriose naquelas mulheres com quadro de infertilidade, cólicas menstruais importantes, principalmente quando a intensidade da cólica é progressiva; dor na relação sexual, dor pélvica crônica e ainda pode apresentar-se com sintomas gastrointestinais ou urinários. Entretanto a endometriose também pode ser assintomática.

Qual o tratamento ideal?

O tratamento deve ser individualizado, a depender da sintomatologia, do impacto da doença na qualidade de vida e o efeito do tratamento no dia a dia dessa paciente.