Etapa Regional do Jemg começa nesta segunda-feira (10)

Cinco cidades-sede, entre elas Caratinga, recebem as disputas envolvendo cerca de 11 mil estudantes mineiros

DA REDAÇÃO – Está semana será de muito esporte e emoção para cerca de 11 mil estudantes mineiros. De 10 a 15 de julho será realizada a etapa Regional dos Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg) em cinco cidades-sede: Além Paraíba, Arcos, Caratinga, Ituiutaba e Montes Claros.

De 17 a 22, Lavras também irá receber a disputa organizada pelas Secretarias de Estado de Esportes (Seesp) e de Educação (SEE). Estão previstas 2.207 partidas nas modalidades de basquete, futsal, handebol, voleibol e xadrez entre 1.078 escolas. As cerimônias de abertura acontecem a partir da noite do dia 10.

Para o secretário de Estado de Esportes, Arnaldo Gontijo, à medida que os Jogos avançam os competidores se envolvem mais com uma rotina própria de um atleta.

“Agora, com a chegada da Regional, os alunos buscaram estar mais preparados para a competição, intensificando os treinos, sendo mais disciplinados e preocupados com a alimentação. É uma oportunidade de estarem envolvidos com uma disputa que dá um grande suporte para outras, até a níveis internacionais, como é o caso do atleta Víttor Matheus, ouro no Mundial Escolar de Atletismo, disputado na França em junho”, destaca Gontijo.

ETAPA CARATINGA

Caratinga será a sede que mais receberá jogos e municípios nesta etapa – 499 partidas entre 92 cidades. A abertura acontecerá as 19h30 de amanhã, no estádio Doutor Maninho. Segundo o superintendente de Cultura e Esporte da prefeitura caratinguense, Clayton Gonçalves, receber a Regional após também sediar a Microrregional catalisa a integração da população com a prática esportiva. “Sediar o Jemg possibilita o incentivo ao esporte dentro da cidade junto aos alunos-atletas. Muitas pessoas, até mesmo os adultos, que não conheciam determinada modalidade, a partir do momento que presencia as disputas pode criar o hábito e começar a praticá-la”, explica Clayton Gonçalves.

O superintendente ainda comenta que os hotéis de Caratinga já estão recebendo reservas e que as expectativas para a atividade turística são altas. “Esperamos um grande movimento na cidade, o comércio já aguarda os alunos. Para isso preparamos nossos espaços, reformamos o ginásio e trabalhamos todos os dias. Na nossa Regional, priorizando a integração, teremos um espaço de convivência, onde terá refeições e atividades como música todos os dias à noite”, conta.

JEMG

O Jemg, o maior e mais importante programa esportivo-educacional do estado, é uma ferramenta pedagógica que valoriza a prática do desporto e a construção da cidadania de alunos-atletas entre 12 e 17 anos.

Realizado pelo Governo de Minas Gerais por meio da Secretaria de Estado de Esportes (Seesp), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SEE), o evento teve, neste ano, número recorde de cidades inscritas: foram 830, ou 97% dos municípios mineiros.