Se estruturando para poder ajudar mais

Atualmente são 87 famílias atendidas, mas a Associação de Mães de Mãos Dadas se organiza para ter maior amplitude

CARATINGA – Filho é uma dádiva divina e os pais não medem esforços para dar uma vida melhor para eles. Alguns percalços acontecem e para isso existem instituições de apoio, que é o caso da Associação de Mães de Mãos Dadas (AMMD). A entidade foi fundada em outubro do ano passado e agora se organiza para ter mais amplitude. “Sempre tive o sonho de fazer algo que me trouxesse felicidade. Quando vi que algumas crianças precisavam de tratamentos especiais, foi aí que me encontrei, que tive essa ideia de criar a AMMD. O nosso intuito é ajudar”, explicar Maria de Lourdes Oliveira, idealizadora e presidente da associação.

Mesmo com pouco tempo de fundação, a AMMD já ajuda 87 mães. “Nosso objetivo é ampliar esse rol de atendimento. Para isso, estamos nos estruturando e pretendemos contar com apoio da sociedade”, ressalta a presidente.

A vice-presidente Michele Suté conta uma experiência satisfatória já vivida nestes quase dez meses de vida da associação. “Um desses casos nos marcou. A mãe estava desesperada. Ela corria atrás dos médicos, mas não encontrava uma solução. Diziam que não tinha tratamento em Caratinga. Isso se deu justamente na época em que diziam que o hospital Nossa Senhora Auxiliadora iria fechar. Então, nos mobilizamos e conseguimos tratamento para essa criança em Belo Horizonte. Assim, aquela criança que não comia e nem falava direito, hoje fala, anda e se alimenta”, conta Michele Suté.

Outro caso relatado é sobre uma prótese para uma criança assistida pelo Lar das Meninas. “Graças à intervenção do vereador Rominho Costa (PMDB), que é o nosso padrinho, conseguimos essa prótese”, declara Michele Suté.

Outro parceiro da AMMD é a Fundação Educacional de Caratinga (Funec), através do Centro de Recuperação. Inclusive, em maio deste ano houve um evento para tratar de divulgar nessa parceria. O Centro de Recuperação conta com equoterapia, neuropsicopedagogia, hortoterapia, arte-terapia, pet-terapia – que é o tratamento com o auxílio de animais preparados para o contato com seres humanos debilitados, como cães e gatos, e outros atendimentos.

A AMMD também observa que contatos estão sendo feito com a Prefeitura de Caratinga para que haja uma parceria.

VENDA DE CAMISAS

Para atingir o objetivo de se organizar e fazer o registro da documentação, a AMMD está vendendo camisas. São quatro pontos de venda em Caratinga: Milla Sapataria, loja Tá na Moda, Modelo Calçados, todas no centro; e Casa Santos, no bairro Santa Cruz. O valor da camisa é de 20 reais. “A intenção é não parar mais, pois estamos unidos por essa causa que é tão nobre”, declara Maria de Lourdes.

E nessa fase, os integrantes da associação têm visitado empresários para falar de suas metas. “Estamos mostrando nossos objetivos e estamos sendo bem recebidos. gostaríamos de agradecer Radiadores Sales, Posto Caratinga, Lecão Pneus, Clério Eletricista e ao vereador Rominho Costa”, lista Romilda Fagundes, 1ª secretária da associação.

AMMD FAZ UM ALERTA

Recentemente duas pessoas usaram o nome da associação para arrecadar fundos. No entanto, essas pessoas não fazem parte da AMMD. “Usaram no nosso nome para tentar pegar dinheiro. Mas felizmente foram descobertos. Nossos representantes são devidamente credenciados. Mesmo com esse contratempo, nossa intenção é não parar de ajudar, pois temos a convicção que lutamos por uma causa nobre”, finaliza Maria de Lourdes, presidente da AMMD.

Mais informações sobre a AMMD pode ser obtidas através do telefone (33) 9.9909-9323.