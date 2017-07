Lions Clube Caratinga Itaúna empossa nova diretoria

CARATINGA – O Lions Clube Caratinga Itaúna está cheio de novidades. Uma nova equipe tomou posse na diretoria da instituição, dando início à gestão 2017-2018. A presidência, que era ocupada por Celestino Bacelar, passa a ser de Clotilde Ferreira, que faz parte do clube desde 1990. A cerimônia de transição aconteceu no salão do clube, que fica no bairro Limoeiro, na noite dessa última quarta-feira (5).

“Eu sei que é uma responsabilidade muito grande, mas como eu tenho dito, tudo tem seu tempo e sua hora. E chegou a minha hora. Vou tentar fazer o que é o lema do Lions: servir desinteressadamente, sem esperar retorno. O Lions tem feito muito por Caratinga e pelas pessoas carentes, quero complementar tudo que já vem sendo desenvolvido”, declarou a nova presidenta Clotilde Ferreira Junqueira. “A Clotilde é uma pessoa muito correta, sincera e de uma vivacidade muito grande, quando olhamos para o hoje, ela já está olhando lá na frente. Tenho convicção de que ela será boa presidente”, deseja a mãe da Clotilde Ferreira, Maria da Glória Ferreira.

OPORTUNIDADE DE SERVIR

Segundo Celestino Januário Bacelar, ex-presidente do Lions Itaúna, a diretoria da gestão 2016-2017 conseguiu desenvolver diversas campanhas solidárias. “Cabe-nos agradecer a oportunidade que os companheiros do Lions nos deram de engrandecimento, aprendemos muito. Agradecemos a sociedade de Caratinga, percebemos que nosso clube tem credibilidade. E queremos dar um abraço à nossa diretoria, desejar a presidente Clotilde e todos os diretores sucesso, que tenham uma gestão harmônica, dinâmica e de resultados”, atribuiu.

LIONS INTERNACIONAL

Além da transição de diretores, um novo cargo foi criado para representar o Lions Internacional dentro da organização caratinguense. Eugênio Maria Gomes passa a ser embaixador, através do cargo de coordenador da LCIF (Lions Blub International Foundation). Ele é do Lions Clube Caratinga Itaúna há 25 anos, já foi presidente e agora foi indicado para assumir a coordenação através da nova presidenta Clotilde, que acredita estar designando a pessoa certa para essa função. Além disso, Eugênio é professor, escritor, colunista no DIÁRIO DE CARATINGA e pró-reitor de Administração do Centro Universitário de Caratinga (UNEC).

“O papel dos coordenadores é fazer com que a responsabilidade social aconteça cada vez mais nos clubes. E aqui eu terei pouco trabalho, porque o Lions Clube Caratinga Itaúna já é socialmente responsável, com ficha ampla de serviços prestados à comunidade, com campanhas tradicionais, diariamente com trabalhos desenvolvidos juntos à população. Vou desempenhar meu papel com essa tranquilidade de saber que o terreno é muito fértil. Nosso clube é bastante atuante em Caratinga e região”, considerou Eugênio.