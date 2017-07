Cursos de Administração, Ciências Contábeis e Econômicas do UNEC se reúnem para ouvir profissionais da área do marketing

Alunos do Unec discutem informações sobre e-commerce e startups

CARATINGA – Inserir os alunos no ambiente profissional desde a graduação é um dos diferenciais do Centro Universitário de Caratinga. Essa prática permite que antes mesmo de se formar, eles possam ter contato com os desafios da carreira.

É por isso que os cursos de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas discutiram nesta semana temas atuais sobre o universo do marketing, como estratégias de sucesso no e-commerce e o conceito de startups.

107 milhões de brasileiros estão conectados no Facebook e diante desses números, é impossível ignorar a influência das mídias sociais como ferramenta de vendas. Porém, não basta apenas estar na rede. Há dez anos no mercado, Niury Martins explica que a capacitação é essencial para o empresário que deseja se engajar no e-commerce.

“As pessoas estão no Facebook não é para comprar, elas estão lá para se relacionar, e é tipo de relacionamento que gera a oportunidade de se conectar com o cliente e fazer uma venda. Então existem outros tipos de conteúdo, vídeos, dicas, etc., que os empresários podem aplicar e gerar esse relacionamento, que a gente chama de engajar, no Facebook e no Instagram, e que consequentemente levam a venda a acontecer”.

Outro evento realizado trouxe um pouco do espírito empreendedor da capital para Caratinga. Belo Horizonte possui um dos maiores ecossistemas do Brasil de startups, que são empresas em estágio inicial na área de tecnologia. Segundo Luciano Leão, agente de Inovação Vale do Aço, uma característica interessante é que esses negócios, em sua maioria, são geridos por jovens. E isso acontece porque o jovem está antenado, já nasce com espírito empreendedor, e o mercado precisa disso, de jovens fazendo acontecer, pois eles serão os protagonistas do futuro.

Tanto alunos quanto palestrantes ressaltam a importância da participação nestes eventos para a formação acadêmica. Donato Costa Neto cursa o 1° período de Administração no Unec e comenta que o estudo é muito importante para ele, agregando muito em sua vida: “já trabalho na empresa da minha família, mas o curso tem me ajudado bastante”.

O palestrante Niury completa: “eles têm uma excelente oportunidade de estar em um momento de capacitação, de busca de informação, de aprendizado. Então, o máximo de informações que eles puderem reunir, internalizar e filtrar o que é mais importante, eles poderão aplicar quando entrarem no mercado e ter um resultado muito mais rápido”.