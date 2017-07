Fé e cultura: ‘3º Arraiá do Santuário’ acontece hoje

Missa, quadrilha, comidas típicas e música nordestina ‘esquentarão’ a noite dos fiéis

CARATINGA- Hoje acontece o ‘3° Arraiá do Santuário’. O evento organizado por padre Gleidson Forte promete unir fé e cultura. Toda a comunidade do Bairro Santa Zita está envolvida na realização da festa, que promete reunir inúmeros fiéis para a missa e apresentações musicais previstas.

De acordo com padre Gleidson, será uma noite agradável, familiar e de celebração. “Já virou tradição aqui na nossa região, todo mundo já está animadíssimo, preparando as barracas, as quermesses, teremos muita comida para o povo se esquentar nessa noite de Arraiá. Teremos também quadrilha, já fizemos vários ensaios, será com formato bem nordestino, eu mesmo vou conduzir essa quadrilha do jeito nordestino como eu sou. E também um show de forró, de fé, porque faremos bastante louvor para as pessoas dançarem e cantarem as canções conhecidas, tradicionais da igreja”.

O padre ainda destaca que será um show de “cultura”, onde serão interpretadas músicas de Luiz Gonzaga, Elba Ramalho, e outros nomes da música nordestina. “Queremos trazer essa novidade da fé dialogando com a cultura, para que as pessoas venham e desfrutem de uma noite agradável. Muita gente está pensando no frio, mas nós prometemos que vai ser uma noite bem calorosa para toda a família”.

A programação terá início a partir das 16h com a venda de comidas típicas, especialmente para as crianças, aproveitando o momento em que a catequese também se reúne. “Estamos convidando a todas as crianças da cidade para brincarem, teremos brincadeiras, pula-pula, música e dança. Logo após, com a missa às 19h, nós paramos porque a ideia é que as pessoas participem da Santa Missa como um bom cristão e depois começaremos com a quadrilha. Depois teremos o show de forró e o bingo de uma ceia gigante”.

A entrada é franca. Porém, o Santuário faz um apelo para as pessoas que puderem contribuir com um quilo de alimento não perecível, para serem doados a famílias carentes. No entanto, a doação não é uma condição para entrada no evento. “Queremos também fazer a parte social do evento. Hoje o Santuário assiste a 40 famílias do bairro, carentes, que precisam de alimentos, sobretudo, nesse tempo de inverno, porque o alimento também aquece o corpo. E a Pastoral do Alimento precisa reforçar essas cestas. Com essa ajuda faremos cestas básicas agora para o mês de agosto mais reforçadas. Para que a pessoa tenha também a consciência que não é só participar da festa, a alegria, mas a sensibilidade de ajudar as famílias carentes. Mas, se não trouxer o alimento vai entrar da mesma forma, não vai ser barrada e será também muito bem-vinda”.