Dois menores apreendidos por tráfico no Limoeiro

CARATINGA – Dois adolescente, 14 e 16 anos, respectivamente, foram apreendidos na noite de quinta-feira (6) por tráfico de drogas. Eles foram detidos na rua Doutor Antônio Monteiro de Resende, bairro Limoeiro, em Caratinga. Durante a ocorrência, a Polícia Militar recolheu quatro cápsulas com cocaína, onze pedras de crack, além de 20 reais.

Equipe da PM fazia patrulhamento preventivo, quando viu os menores em atitude suspeito, pois ficaram apreensivos com a aproximação da viatura. Diante da situação, os militares fizeram abordagem e encontraram quatro cápsulas com cocaína e 20 reais com um dos menores. Já com o outro foram apreendidos onze pedras de crack.

Os menores foram apreendidos e conduzidos para Delegacia de Polícia Civil.