Caminhão tomba na MG-329 e duas pessoas ficam feridas

BOM JESUS DO GALHO – Duas pessoas ficaram feridas em virtude de um acidente ocorrido na tarde de ontem na MG-329, entrada para o córrego Santa Tereza, zona rural de Bom Jesus Galho.

De acordo com o motorista Luiz Gonzaga da Silva, 68 anos, ele dirigia o caminhão, que estava carregado com tábuas, sentido Caratinga, quando os freios travaram, o veículo entrou na contramão, subiu em um barranco e tombou na pista e parou com as rodas para cima. Luiz disse ainda que conseguiu desviar o caminhão para que ele não atingisse um automóvel que passava pelo local. O motorista acrescentou que há 35 anos dirige caminhões e isso nunca tinha acontecido.

Dois ajudantes que estavam na cabine foram socorridos por terceiros. A informação é que eles tiveram ferimentos leves. Luiz e os ajudantes trabalham para uma empresa do setor da construção civil.

Devido ao acidente, parte da pista ficou interditada. Como houve vazamento de óleo diesel, os bombeiros militares fizeram a limpeza do local.