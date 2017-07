ROAD MOVIES: FILMES DE ESTRADA

Os filmes de estrada, ou road movies, em inglês, pertencem a um subgênero do cinema em que os personagens principais passam por situações e encontram outros personagens secundários durante uma viagem terrestre ao longo do filme. Esse tipo de filme foi o primeiro do aclamado Steven Spielberg, que rodou o elogiado “Encurralados”, onde um motorista passa a ser perseguido por um caminhão; e fez história na ficção científica com a trilogia Mad Max nas décadas de 70 e 80. Seja na comédia com “Férias Frustradas” ou no terror com “Quadrilha de Sádicos”, os filmes de estrada estão presentes na história do cinema com esse jeito diferente de contar histórias. Segue abaixo dez ótimos representantes deste subgênero.

SEM DESTINO

(EUA/1969 – De Dennis Hopper – Com Peter Fonda, Dennis Hopper, Phil Spector – Aventura)

Wyatt e Billy são motoqueiros que viajam pelo sul dos Estados Unidos levando drogas do México até Los Angeles. Com o dinheiro da venda das drogas, eles vão rumo ao Leste na tentativa de chegar em Nova Orleans, onde ocorre um dos Carnavais mais famosos do mundo. Muito conhecido também pelo seu nome original, “Easy Rider”.

PARIS TEXAS

(Reino Unido-França-Alemanha/1984 – De Wim Wenders – Com Harry Dean Stanton, Nastassja Kinski – Drama)

O filme conta a história de Travis, que depois de estar desaparecido por mais de quatro anos, é reencontrado pelo irmão Walt num hospital próximo à fronteira com o México. Ele é levado por Walt para a sua casa em Los Angeles, onde reencontra Hunter, seu filho de sete anos que foi abandonado pela mãe, Jane. Travis e Hunter iniciam uma reaproximação que culmina num a grande amizade e também no desejo de reencontrar Jane e reconstruir sua verdadeira família.

THELMA E LOUISE

(EUA-França/1991 – De Ridley Scott – Com Susan Sarandon, Geena Davis, Harvey Keitel – Aventura)

O filme conta a história de uma garçonete quarentona e jovem dona de casa entediadas que resolvem fazer uma viagem para fugir da rotina. Quando param num bar, matam um estuprador e fogem, com destino ao México, mas são perseguidas pela polícia. Ganhou o Oscar de melhor roteiro original.

ASSASSINOS POR NATUREZA

(EUA/1994 – De Oliver Stone – Com Woody Harrelson, Jullette Lewis, Tom Sizemore – Policial)

Mickey Knox e Mallory Wilson matam o pai abusivo dela e depois embarcam em uma viagem sangrenta que faz mais de 50 vítimas. Eles sempre deixam, no entanto, uma pessoa viva para que ela possa contar a história. Eles são perseguidos pelo implacável detetive Jack Scagnetti.

CENTRAL DO BRASIL

(Brasil/1998 – De Walter Salles – Com Fernanda Montenegro, Vinicius de Oliveira, Marília Pera)

Dora, uma amargurada ex-professora, ganha a vida escrevendo cartas para pessoas analfabetas, que ditam o que querem contar às suas famílias. Um dia, Josué, uma criança de nove anos de idade, acaba sozinho quando a mãe é morta em um acidente. Ela reluta em cuidar do menino, mas os dois acabam embarcando em uma viagem pelo interior do Nordeste em busca do pai de Josué, que ele nunca conheceu. Indicado a 2 Oscar, inclusive de Melhor Atriz para Fernanda Montenegro.

UMA HISTÓRIA REAL

(EUA-França-Reino Unido/1999 – De David Lynch – Com Richard Farnsworth, Sissy Spacek, Jane Galloway Heitz – Drama)

Um retrato da viagem de Alvin Straight ao longo da rota de 260 milhas que ele percorreu em 1994, indo de Laurens, Iowa para Mr. Zion, Wisconsin, contando as diversas situações da viagem e das pessoas com as quais encontrou ao longo da travessia. Foi indicado ao Oscar de Melhor Ator.

QUASE FAMOSOS

(EUA/2000 – De Cameron Crowe – Com Billy Crudup, Patrick Fugit, Kate Hudson – Drama)

Nos anos 70, um adolescente de 15 anos tem a chance de realizar seu sonho acompanhando a turnê de uma banda de rock como jornalista. Sua mãe acha que o mundo do rock é dominado por drogas e sexo, mas as matérias do garoto atraem o patrocínio de uma revista importante que o convida a viajar com a banda. Ele então faz amizade com a banda e seus fãs.

E SUA MÃE TAMBÉM

(México/2001 – De Alfonso Cuarón – Com Maribel Verdú, Gael Garcia Bernal, Diego Luna – Drama)

Julio e Tenoch são dois adolescentes que, junto com Luisa, uma mulher mais velha, embarcam em uma jornada para uma praia paradisíaca. Em uma viagem de carro pelo México, os três acabam se envolvendo em uma saga cheia de descobertas.

DIÁRIOS DE MOTOCICLETA

(EUA-Brasil-Chile/2004 – De Walter Salles – Com Gael Garcia Bernal, Rodrigo de la Serna, Mia Maestro – Drama)

Ernesto “Che” Guevara viaja com seu amigo Alberto Granado do Brasil ao Peru de motocicleta. Os dois veem de perto as disparidades da América do Sul, encontrando camponeses pobres e observando a exploração do trabalho por industrialistas ricos. O filme, dirigido pelo brasileiro Walter Salles, de “Central do Brasil”, venceu o Oscar de Melhor Canção.

PEQUENA MISS SUNSHINE

(EUA/2006 – De Jonathan Dayton e Valerie Faris – Com Abigail Breslin, Steve Carell, Paul Dano, Alan Arkin, Greg Kinnear, Toni Collette – Comédia)

Uma garota, acima do peso, tem o sonho de participar de um concurso de miss. Sua família, composta do irmão que fez voto de silêncio, um tio suicida, um avô viciado em heroína, além do pai fracassado e da mãe que reclama de tudo, resolve viajar para concretizar o sonho dela. Vencedor de 2 Oscar, é uma comédia sobre família disfuncional em um filme de estrada que se tornou grande sucesso de crítica.

