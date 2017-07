Vargem Alegre discute Plano Municipal de Educação

Evento reuniu educadores, lideranças, políticos, pais e alunos

VARGEM ALEGRE – O grande desafio do Plano Municipal de Educação (PME), vinculado ao Plano Nacional de Educação, é construir em todo o Brasil a unidade em torno de cada uma das 20 metas, o que começa na busca de acordos em torno de algumas premissas importantes para o processo de pactuação.

Educadores, lideranças, políticos, alunos e pais e alunos reuniram-se na Câmara Municipal de Vargem Alegre na última segunda-feira (3) para discutir as ações do PME que abrange toda educação do município. Cerca de 1.400 alunos são atendidos pelas escolas de Vargem Alegre.

PME

Conforme explicado durante a reunião, o Plano Municipal de Educação aglomera todas as necessidades educacionais do cidadão e vai muito além das possibilidades de oferta educacional direta da Prefeitura. “Também não se trata do plano de uma administração da Prefeitura ou da Secretaria Municipal de Educação, pois atravessa mandatos de vários prefeitos e dirigentes municipais de educação. O trabalho pressupõe o envolvimento das três esferas de gestão (federal, estadual e municipal) e de representações dos diversos segmentos da sociedade, mas não deixa de conferir peso e importância ao papel dos dirigentes municipais. Para assegurar qualidade e dar peso político ao Plano, é desejável que o prefeito e seus secretários assumam papel de destaque, como importantes lideranças na construção das decisões que vincularão o projeto educacional com o projeto de desenvolvimento local”.

O prefeito de Vargem Alegre, Neudmar Ferreira Campos, o “Mário”, acompanhado do vice Dr. Josué, marcou presença no evento e parabenizou os educadores pelo belo e importante trabalho. “As decisões deste projeto educacional vão gerar um grande avanço na nossa educação. Contem com o apoio do executivo. Vocês são funcionários de carreira, eu estou de passagem, este projeto passará por vários mandatos. Cabe a vocês a missão de não deixá-lo morrer e fazê-lo ter sucesso sempre”, discursou.

A secretária municipal de Educação Maria Aparecida Ferreira Oliveira disse que 97% dos professores da rede pública municipal são efetivos. “São professores comprometidos e preparados. Queremos ter muito mais mestres e doutores da área de educação”.