Secretaria de Saúde de Imbé de Minas apoia equipe multidisciplinar do NASF

IMBÉ DE MINAS – O governo municipal, por meio da Secretaria de Saúde de Imbé de Minas e equipe multidisciplinar do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) de Imbé de Minas, lançou o projeto “Emagrecendo com Saúde”. A iniciativa conta com uma equipe multidisciplinar formada pela psicóloga Patrícia Fernanda, nutricionista Adnilana Peixoto, assistente social Claudia Gomes e pela coordenadora do NASF Cristiane Silva.

O “Emagrecendo com Saúde”, que completa quatro meses, conta com cerca de 20 participantes. A reunião de orientação acontece uma vez por mês nas dependências do Centro Comunitário Geraldo Magela Prata, e as atividades físicas são realizadas todas segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 17h, na praça do bairro Vitória.

A coordenadora do NASF Cristiane Silva relata que “os participantes passam por uma reeducação alimentar e, de quebra, diminuem fatores de risco relacionados à obesidade, aumentam a autoestima, autocontrole, reduzem ansiedade, melhoram qualidade do sono e, por consequência, conquistam qualidade de vida”.

Para a secretaria de saúde Rita de Cássia, apoiar e incentivar o NASF com os grupos de apoio é importante. “O resultado alcançado até o momento tem sido bastante satisfatório para a população imbeense participante do grupo”.

Os interessados em fazer parte do grupo devem procurar o NASF, situado na Avenida Cândido nº 243 – Centro