Show da dupla Jorge e Mateus acontecerá em área de eventos na Avenida Dário Grossi

Segundo organização, espaço oferecerá mais comodidade ao público

CARATINGA- Para mais comodidade do grande público esperado para a apresentação da dupla Jorge e Mateus, a organização definiu um novo local para realização do show: uma área de eventos da Avenida Dário Grossi.

De acordo com Saulo Pereira, o novo espaço vai proporcionar melhor conforto aos fãs e será suficiente para montagem de uma estrutura mais adequada, para a dimensão do evento. “Trouxemos para o terreno do Gerônimo, na Avenida Dário Grossi, porque comporta até 40 mil pessoas, não traz transtornos pra vizinhos e o trânsito é mais tranquilo. Aqui também dá pra montar uma estrutura do jeito que a gente quer”.

Os ingressos para o show, que acontecerá no dia 21, continuam à venda na Juarez Farma, Itapuã Magazine e Lucianno Fera. Quem quiser adquirir pelo preço promocional deve ficar atento, pois a virada de lote acontecerá na próxima segunda-feira (10).