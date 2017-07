Comerciantes participam de Café Empresarial

CARATINGA – A Associação Comercial e Industrial de Caratinga (Acic) realizou ontem mais um café empresarial. O presidente Ary Silva disse que o evento foi um sucesso e acrescentou que a instituição trabalha em prol do comércio da cidade, visando o crescimento econômico.

O empresário do ano de 2016, Glauco Vinícius Soares de Souza, do Britador São Geraldo, recebeu a comenda “Manoel Ribeiro Sobrinho” e falou da satisfação em ser homenageado. “É uma homenagem bastante significativa. Estou nessa vida há muitos anos acompanhando meu pai, temos bons empresários em Caratinga, não sei se sou merecedor, mas meu nome foi escolhido e agradeço”.

O palestrante Rafhael Frattari, doutor e mestre em direito tributário pela UFMG, falou sobre a “Responsabilidade do sócio por dívidas e planejamento patrimonial”. Rafhael disse que por mais que o empresário se desempenhe no desenvolvimento dos seus negócios, em virtude de fatores externos, crises ou diminuição da demanda, ele pode ser atingido por fases de insucesso e nesses momentos eventuais dívidas tributárias e de outra natureza, podem acabar recaindo sobre o dono. “Nós buscamos aqui chamar atenção para determinados instrumentos que podem ajudar a minimizar esse risco e principalmente trazer ideia de que o empresário deve se cercar de profissionais habilitados para lhe auxiliar na tomada de decisões importantes, ter uma boa assessoria. O empresário do modelo antigo, que decide sozinho, tem mais dificuldades”.

Sobre o café empresarial, Rafhael disse que esses eventos trazem ótimas oportunidades de interação, troca de experiências e busca de novos negócios. “Embora a crise nos afete, devemos trabalhar e não ficarmos esperando parados as próximas eleições para ver o que acontece”.

Ao final do evento, a Acic fechou uma parceria com o Unec, onde associados e seus filhos terão 25% de desconto nas mensalidades dos cursos. “Temos vários outros convênios e quem não é associado pode ser e aproveitar dos benefícios da Acic, que são muitos”, finalizou o presidente Ary.