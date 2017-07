Operação da PC desmantela grande esquema de tráfico de drogas

Dois jovens foram presos com 570 cápsulas de cocaína

CARATINGA – A equipe de tóxicos da delegacia de Polícia Civil de Caratinga deu um grande prejuízo ao tráfico de drogas na noite de ontem. Paulo Pereira de Matos Júnior, 22 anos, e Valter Jéferson de Oliveira, 27, foram abordados pela PC com 570 cápsulas de cocaína. A droga estava pronta para a venda.

De acordo com o delegado Ivan Sales, Paulo e Jéferson possuem passagens pela polícia e estavam sendo investigados há algum tempo, pois a PC sabia que eles estavam escondendo drogas em determinado local. Os suspeitos estavam sendo monitorados e os inspetores viram quando eles saíram do Conjunto Habitacional. A abordagem aconteceu na Rua Manoel Gonçalves de Castro, a “Rua da Piedade”, no Bairro Esplanada. A dupla estava no veículo Corsa, placas de Santa Bárbara do Leste.

Jéferson, também conhecido por ‘Jefão’, de acordo com a Polícia Civil, comandava a ‘boca’ próxima a uma quadra, no Conjunto Habitacional. As cápsulas foram encontradas dentro de potes maiores sujos de terra, pois estavam enterradas, provavelmente no Conjunto.

Além de uma grande apreensão, o delegado afirmou que a PC conseguiu tirar de circulação uma pessoa que comandava o tráfico de drogas em um bairro. “Certamente todas as cápsulas seriam vendidas no final de semana. Foi um excelente trabalho dos investigadores Pacheco, Samuel, Jânio e Éder”, destacou Ivan Sales.

Foram apreendidas também cápsulas com anestésicos, que segundo o delegado, “ajudariam a render a droga e dar a impressão ao usuário que estão usando a cocaína pura”.

Paulo cumpria prisão domiciliar em razão do último tráfico de drogas que cometeu. Os dois responderão por tráfico de drogas