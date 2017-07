Bombeiro Militar fará vistorias preventivas em áreas de risco no período chuvoso

CARATINGA – O período de chuvas ainda não chegou, mas a prevenção é para ser realizada com antecedência e por isso, o Bombeiro Militar em Caratinga começa hoje fiscalização em locais de risco durante a época de chuvas.

O sargento Aderson Prates explicou que inicialmente os bombeiros estão trabalhando com mapeamento antigo da cidade, que muitas vezes não está dando referência, porque muitos dos locais atingidos em outras chuvas, já foram modificados. “Contamos com ajuda da população para mapear a cidade e região e fazer vistoria preventiva. Embora não esteja no período das chuvas, a prevenção acontece exatamente com um tempo para as pessoas se adequarem”.

Prates destacou que nas casas é importante observar se existem rachaduras, e as pessoas, que moram próximo a barrancos, encostas e áreas ribeirinhas, devem agendar vistoria.

O bombeiro explicou que os locais onde há riscos de inundações e desmoronamentos serão os primeiros a serem visitados. “Infelizmente as pessoas fazem o famoso “puxadinho” e no período chuvoso estas estruturas podem desmoronar”.

A fiscalização será em Caratinga e nas 21 cidades atendidas pela corporação. Segundo o sargento Prates, os líderes das associações dos bairros devem ligar, pela manhã, no 193 para não causar congestionamentos nas linhas e pedir as vistorias. “A prevenção evita qualquer tipo de acidente e alerta para que eles não aconteçam”, disse Prates.