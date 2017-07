Estudantes de Caratinga pré-selecionados para o Parlamento Jovem Brasileiro

Eles estão entre os 32 candidatos, que concorrem a uma das oito vagas para o estado de Minas Gerais

CARATINGA- A Secretaria de Estado de Educação (SEE) já definiu a lista com os 32 representantes de Minas Gerais para a etapa final do programa Parlamento Jovem Brasileiro (PJB) deste ano. Dentre esses candidatos pré-selecionados, serão escolhidos oito estudantes que irão representar o Estado nesta edição do PJB, que acontece de 25 a 27 de setembro, em Brasília. Os estudantes pré-selecionados serão convocados por e-mail para fazerem sua inscrição no sistema de seleção final da Câmara dos Deputados. O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 14 de agosto.

O Parlamento Jovem Brasileiro é realizado anualmente e tem por objetivo possibilitar aos alunos do ensino Médio de escolas públicas e particulares a vivência do processo democrático, mediante a participação em uma jornada parlamentar, na Câmara dos Deputados. São, no total, 78 vagas, sendo 8 para o Estado de Minas Gerais. Para participar, os estudantes precisavam escrever um projeto de lei que tratasse da realidade do país, observando os problemas que precisam de solução e propondo possíveis alternativas.

A jornada parlamentar ocorrerá do período de 25 a 29 de setembro de 2017, em Brasília. Os escolhidos empossados como deputados jovens e têm a oportunidade de desenvolver habilidades de argumentação e respeito à diversidade de opiniões, além de construir um olhar crítico sobre sua realidade. Somado à experiência de convivência com as culturas de todas as partes do país, o PJB potencializa a atuação mais democrática dos estudantes e o seu protagonismo político.

A pré-seleção, realizada pela SEE, seguiu os critérios e diretrizes gerais estabelecidos pela Câmara de Deputados. A 14ª edição do PJB é promovida pela Câmara dos Deputados, em parceria com o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação (Consed).

ESTUDANTES DE CARATINGA

De Caratinga, foram selecionados os estudantes Yago Pessoa Lima, da Escola Professor Jairo Grossi, e Carlos Gabriel da Silva, da Escola Estadual Isabel Vieira, ambos alunos do 3° ano do Ensino Médio. O DIÁRIO conversou com os adolescentes, que falaram suas expectativas para uma possível classificação na fase final

Carlos Gabriel conheceu o Parlamento Jovem Brasileiro por meio de palestras promovidas pelo diretor do Departamento de Juventude da Prefeitura de Caratinga, Rainer da Silva Alves, numa parceria com o Cineclube Maria Sena e a 6ª Superintendência Regional de Ensino. “Através da palestra que o Rainer e o Cineclube fizeram na minha escola, passei a observar criteriosamente alguns detalhes que passavam imperceptíveis aos olhos de outras pessoas. Acho que precisa mais da participação do povo nessa área, porque a gente que está praticamente sofrendo, tem que propor as soluções. Estou recebendo bastante apoio tanto do pessoal, quanto da escola. Acredito e espero ser selecionado”.

Yago Pessoa Lima foi único a fazer um projeto na Escola Professor Jairo Grossi e se interessou pelo programa, mesmo a escola não tendo recebido a palestra. “Tive o contato na verdade por estar associado ao Movimento Estudantil e decidi participar do projeto porque achei uma oportunidade muito interessante. O Cineclube Maria Sena e a Prefeitura nos forneceram o curso, que nos auxiliou a organizar os projetos, senão, teria sido bem difícil, até impossível fazê-los”.

O estudante ainda comentou que acompanha as questões políticas e está confiante para a fase final. “Acho que tudo começa pela educação, até meu projeto é sobre isso, não consigo imaginar que a gente consiga melhorar um País sem trabalhar desde a base. A educação é a melhor forma de produzir uma população conscientizada e ativa. Sou bem politizado, tenho até prazer de acompanhar essas coisas. Espero muito que eu consiga chegar na fase final, não é fácil, agora vamos torcer para que meu projeto seja bem visto”.

PALESTRA NAS ESCOLAS

Seis projetos foram concebidos por alunos de Caratinga, após as palestras promovidas pelo Departamento de Juventude. De acordo com Rainer da Silva, durante estes encontros foi possível perceber o interesse dos alunos pelo assunto, que até então não era divulgado nas escolas. “Muitos anos antes eu já tinha participado de um projeto parecido com esse, que é o Parlamento Jovem na esfera estadual, esse projeto de agora é esfera federal. Como eu já tinha tido essa oportunidade, vi como algo para que os jovens possam se interessar mais pela política. Através do meu departamento nós procuramos a entidade Cineclube Maria Sena pra fazer uma parceria com eles, para que a gente fosse nas escolas dar essa oportunidade para os jovens, para que eles saibam que existe esse projeto. Há 14 anos é realizado, mas nunca em Caratinga foi falado e trabalhado nas escolas. Temos esse olhar cuidado para que o jovem possa aprender mais sobre a política, processo democrático e político do Brasil”.

Segundo Rainer, a parceria com a 6ª Superintendência de Ensino de Caratinga foi um facilitador para a entrada dos palestrantes nas escolas. “Fomos às escolas e fomos muito bem recebidos, mas duas não nos receberam devido também ao prazo, que era muito curto, a Escola Estadual Princesa Isabel e a Escola Jairo Grossi. Nossa intenção com esse projeto é fazer com que a própria escola estimule os alunos. Agora, vamos esperar para ver se o projeto deles vai ser selecionado. Mas, só de termos feito esse trabalho, com esses dois estudantes pré-selecionados é muito vitorioso para o município. Belo Horizonte, que é capital, teve apenas um projeto pré-selecionado. Aqui em Caratinga tivemos dois. Isso é excelente, espero que continue sendo trabalhado nas escolas”.

Clara Lima Dias, estudante do 2° ano do Ensino Médio não teve seu projeto pré-selecionado, mas acredita na importância do trabalho realizado junto às escolas. “Esse projeto já existia há bastante tempo e saber da existência dele somente esse ano, poder participar mesmo com o curto prazo para criar o projeto, realmente foi muito divertido. Conheci novas pessoas e pude aprender algumas coisas sobre leis”.