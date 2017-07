Motociclista morre em colisão frontal na BR-116

DOM CAVATI – Geraldo do Carmo Neves, 35 anos, morreu em uma colisão na noite de quarta-feira (5) no km 474 da BR-116, em Dom Cavati. Ele pilotava uma motocicleta que ‘bateu de frente’ contra uma carreta.

O Grupamento de Bombeiros Civil (GBC) de Inhapim chegou a ser acionado e constatou a morte do motociclista. Segundo versão do motorista da carreta, a moto teria invadido a contramão e colidiu frontalmente contra o veículo pesado. Com o impacto, o motociclista morreu na hora.

A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência e Perícia Técnica da Polícia Civil irá emitir laudo apontando as causas do acidente.