Rotarianos de Caratinga participam da cerimônia de posse da governadora do Distrito 4520

DA REDAÇÃO – Uma comitiva, formada por integrantes do Rotary Club Caratinga e Rotary Club Caratinga Leste, participou da posse da governadora do distrito 4520, Regina Celi Daminato Rezende. O evento aconteceu na última sexta-feira (30/6) no clube Cravo Vermelho, em Sabará. Regina Celi foi eleita para o ano rotário 2017/18.

DISCURSO

Em seu discurso de posse, Regina Celi frisou “que vivemos tempos difíceis, mas permanece o sonho de vivermos numa sociedade mais justa”. Ela acrescentou que “hoje vemos diante de nossos olhos, realidade inéditas e mudanças generalizadas. Até mudou o jeito de viver e conviver com as pessoas. Nossos olhos procuram o virtual e a comunicação, digitalizada, se tornou mais silenciosa e nossas emoções são mostradas através de ‘carinhas’ sorridentes ou raivosas”, disse ao fazer alusão com os dias atuais e o mundo cibernético.

Ela ainda tratou da quantidade de informações recebidas através da internet. “Precisamos assimilar, adaptar e contribuir, porque temos fome de justiça, de igualdade e de qualidade de vida. ‘A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte’”, frisou, citando trecho da música ‘Comida’ da banda Titãs.

Ao falar sobre o início do novo período rotário, Regina Celi tratou dos objetivos do clube de serviços e disse que os rotarianos colocam sempre coração, mãos e mente à serviço da comunidade. “Isso a família rotária sabe fazer e faz muito bem feito. Nossa linguagem é a mesma em qualquer país, cultura ou etnia. Temos essa linguagem inspiradora, pois busca transformar vidas. Um exemplo foi a erradicação da poliomielite, já que muitas famílias deixaram de conviver com essa doença. Hoje existem poucos países onde a doença não foi erradicada. Nos anos 80 eram 120 países com registro dessa doença, dez anos depois eram 50. E agora são poucos países”.

A governadora ainda tratou como diversidade e sustentabilidade. Ao final, disse que estava muito feliz e honrada com o cargo que acabara de assumir. “Agradeço a Deus por toda força que Ele tem me dado. Agradeço aos meus filhos e a minha família. Finalizo com a convocação do presidente do Rotary Internacional para fazermos a diferença no mundo: ‘nós devemos ser a diferença, mais do que tudo, o Rotary se faz necessário no mundo e eu continuo acreditando nisso porque eu quero crer no futuro, quero ter quintal sem muro, quero os meus filhos pisando firmes, cantando alto e seguindo livre. Por fim, agradeço a todos vocês que vieram à essa solenidade”.