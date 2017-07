Cai número de acidentes de trânsito em Caratinga

De janeiro a maio de 2017 foram registrados 367 ocorrências desta natureza, uma queda de 2,4 % em relação ao mesmo período de 2016

CARATINGA- Os acidentes de trânsito com vítima caíram em Minas Gerais e em Caratinga, nos cinco primeiros meses deste ano. A redução alcança os 9,6% no estado, com diminuição de 2.652 registros que resultaram em pessoas mortas, vítimas inconscientes ou feridos graves e leves. No município a queda foi de 24,8% com o registro de 218 acidentes com vítima em 2016 e 164 em 2017, ambos compreendendo o período de janeiro a maio.

Os dados também são positivos quando avaliadas algumas das maiores cidades do estado. Montes Claros (-22,8%), Uberlândia (-13,9%) e Juiz de Fora (-7,5%) também tiveram queda neste tipo de ocorrência. Dos maiores municípios, apenas Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, registrou um aumento de 8,7% de acidentes com vítima. Betim se manteve estável, com exatamente o mesmo número de 353 ocorrências no período.

TOTAL DE ACIDENTES

O número total de acidentes de trânsito registrado no estado (com e sem vítima) também teve queda. De janeiro a abril de 2016, Minas registrou 82.802 acidentes. No mesmo período de 2017 foram 80.795 ocorrências, uma queda de 2,5 pontos percentuais.

Em Caratinga o cenário também foi de queda. De janeiro a maio de 2016 foram registrados 376 acidentes de trânsito frente a 367 no mesmo período, em 2017. Ou seja, uma queda de 2,4%.

ACIDENTES SEM VÍTIMA

Os dados de acidentes sem vítimas – pequenas colisões ou ocorrências em que não há feridos – teve um pequeno aumento em Minas Gerais, apresentando uma elevação de 1,2% no quadrimestre de 2017. Em 2016 foram 55.289 acidentes sem vítimas e em 2017 foram 55.934. Em Caratinga, o aumento foi de 28,5% – de 158 ocorrências de janeiro a maio de 2016 para 203 no mesmo período deste ano.

2015

Caratinga registrou 35 vítimas fatais em um somatório de acidentes de trânsito ocorridos em 2014 e 2015, o que colocou o município entre os 20 que mais tiveram mortes nas estradas no estado de Minas Gerais. Também apresentou o mesmo número de vítimas fatais nas estradas, o município de Araguari, no Triângulo Mineiro. Caratinga e Araguari quase registraram o mesmo número que Ipatinga, que foi de 37.

De janeiro a maio de 2015 o município registrou 258 acidentes com vítima e 206 acidentes sem vítima, num somatório de 464 acidentes de trânsito. Se comparado ao mesmo período de 2016, a queda no número de acidentes foi de 21%.

ACIDENTES DE TRÂNSITO 2016 (JANEIRO A MAIO)





ACIDENTES DE TRÂNSITO 2017 (JANEIRO A MAIO)