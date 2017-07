Quase três horas de combate a incêndio nas proximidades da Pedra Itaúna

Bombeiros encerraram trabalhos no início da noite, devido ao risco à segurança dos combatentes. Chamas ainda não haviam sido totalmente apagadas

CARATINGA- Mais um incêndio foi registrado nas proximidades da APA Pedra Itaúna. Por volta de 16h de ontem os bombeiros militares foram acionados para combater as chamas no Loteamento Fazenda Itaúna, no Bairro Santa Zita.

De acordo com sargento Alcinei, que participou da operação de combate ao incêndio, a equipe atuou durante duas horas e meia, no entanto, anoiteceu e as chamas ainda estavam bastante altas. “Não tem como combater à noite porque é perigoso, o terreno é muito acidentado também. A gente teve que optar por esperar, monitorar o incêndio até amanhã (hoje), se for necessário, cedo a gente volta pra lá. Esperamos que com a diminuição da temperatura de madrugada agora, o fogo até se extingue”.

O bombeiro ainda falou que não foi possível apurar a origem do fogo, mas, suspeita-se de um incêndio criminoso.

VOLUNTÁRIOS LAMENTAM

O incêndio repercutiu nas redes sociais. A página ‘Preservação APA Pedra Itaúna’ publicou um texto citando os esforços dos voluntários para recuperação da área da Pedra Itaúna. “2017, APA Pedra Itaúna continua frágil! Fim de 2015, movidos por um sentimento de revolta regado a luz da esperança, cidadãos das redondezas da APA Pedra Itaúna se juntaram para agirem em prol de sua defesa. De maneira simplória, cada um doou seu tempo, recursos… a vida… para retornar com o equilíbrio ambiental que fora ceifado em 10 de outubro de 2015 por um megaincêndio. Acredita-se que em torno de 150 hectares tenham sido devastados por esta ação criminosa e danosa ao meio ambiente! Voltando a falar dos voluntários – alguns anônimos, outros não -, realizaram diversas ações para sensibilizar toda a cidade quanto a importância de se preservar um remanescente de Mata Atlântica ainda existente em seu núcleo urbano. Diversas atividades de educação ambiental, voltada principalmente para crianças, foram realizadas na cidade. Além disso, em cada mês, um domingo era reservado para realizar plantio de mudas nativas na região impactada diretamente pelo incêndio (2500 mudas inseridas… pouco perto do tamanho do estrago)”.

O texto ainda afirma que nenhuma dessas ações eram de fácil desenvolvimento: “a logística das mudas era complexa, o transporte nem sempre estava disponível, subir com as mudas não é tarefa fácil, ausência de ferramentas, hidrogel que era custeado dos nossos próprios bolsos, acordar às 05h da manhã em um dia que poderia setvir de descanso, enfrentar todo tipo de situação social segregada que se instala até hoje no cume da Pedra Itaúna. Hoje, 2017, deparamos com um incêndio oriundo da região pertencente ao bairro esplanada, mas com potencialidade de atingir a APA Pedra Itaúna. Nossos voluntários, que já combateram os diversos focos de incêndio – em 2016 – na área de preservação, não possuem a mesma disponibilidade para assumir sempre esta postura. Afinal, vida de voluntário é dividida fortemente entre a razão de suas obrigações (familiar, profissional e etc.) com o sentimento de defesa e proteção de seus ideais (estes muitas vezes frustrados pela incapacidade, oriunda de suas obrigações de não estar no local para realizar ações de defesa e prevenção)”.

Segundo o relato, em conversa com alguns dos voluntários, nota-se o sentimento de “fragilidade”, diante da “irracionalidade de alguns cidadãos que coloca em risco o equilíbrio ambiental (lê-se, a saúde) do próprio habitat. Assim, gostaríamos de solicitar maior participação da população de Caratinga nas ações preventivas para proteger o nosso ambiente. Temos o privilégio de ter uma área de Mata Atlântica, com fauna e flora ainda não estudada a fundo, no núcleo urbano da cidade”.

Por fim, eles fazem um apelo à população: “Denunciem os autores; incêndio é crime! Cobrem dos seus vereadores ações reais em prol do Meio Ambiente Municipal. Cobrem do prefeito ações reais de impacto verdadeiramente positivo para a preservação ambiental. E aos cidadãos, incêndio, além de crime é danoso ao ambiente e à saúde! Vamos tratar a APA Pedra Itaúna como a sala de nossa casa: sempre preservada e agradável de estar”.