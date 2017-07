Malote de supermercado com 50 mil reais é roubado no centro

CARATINGA – Na noite de terça-feira (4), um malote do Irmão Supermercado, com 50 mil reais, foi roubado na travessa João Coutinho, centro. Câmeras instaladas no local registraram a ação dos bandidos.

Dois funcionários se deslocavam numa motocicleta para fazerem o depósito e quando chegaram na travessa João Coutinho, foram abordados por dois indivíduos, que também estavam em uma motocicleta preta. O marginal que estava na garupa do veículo ordenou que entregassem o malote, como um dos funcionários não atendeu o pedido, teve o malote arrancado de sua mão. Após o roubo, os marginais fugiram sentido ao bairro Nossa Senhora Aparecida.

A Polícia Militar foi acionada e fez rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.