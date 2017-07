IV Conferência de Assistência Social é promovida em Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Na tarde da última sexta-feira (30/06), mais um importante ato democrático aconteceu em Santa Bárbara do Leste. Integrantes do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), das associações do município, da sociedade civil e dos poderes Executivo e Legislativo participaram da IV Conferência Municipal de Assistência Social, onde puderam analisar, propor e deliberar sobre as diretrizes para gestão e financiamento do Sistema Único da Assistência Social (SUAS), com base na avaliação local.

Segundo a secretária de Assistência Social, Valéria Viana, durante a Conferência foram elaboradas 16 propostas voltadas para o desenvolvimento do SUAS (Sistema Único de Assistência Social), dentre as quais dez serão encaminhadas para o município, duas serão encaminhadas para o Estado e quatro serão direcionadas à União.

A prefeita Wilma Pereira (PP) participou do evento e falou que as deliberações realizadas na Conferência deveriam ser feitas com responsabilidade, a fim de que os benefícios sociais se estendam a toda a população que necessita de auxílio. Wilma ressaltou ainda que espera comprometimento e dedicação nas atividades desenvolvidas pela equipe de Assistência Social, bem como de todo funcionário público que atua no município.