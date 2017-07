Caratinga sedia etapa regional do JEMG 2017

Competição tem início na próxima segunda-feira (10) e quase 500 jogos estão programados

DA REDAÇÃO – De 10 a 15 de julho acontece a etapa regional do JEMG, nas cidades de Além Paraíba, Arcos, Caratinga, Ituiutaba, Lavras e Montes Claros. Em Caratinga, cerca de 2300 alunos-atletas participam do JEMG nas modalidades de basquete, futsal, handebol, peteca, vôlei, vôlei de praia e xadrez. Serão 499 jogos em cinco dias de competição, envolvendo 177 escolas de 92 municípios.

Os municípios participantes são: Águas Formosas, Almenara, Alto Jequitibá, Araçuaí, Bandeira, Belo Oriente, Bertópolis, Bom Jesus do Galho, Campanário, Cantagalo, Caraí, Caratinga, Central de Minas, Chalé, Comercinho, Conselheiro Pena, Coronel Fabriciano, Coronel Murta, Crisólita, Curral de Dentro, Dom Joaquim, Durandé, Felisburgo, Frei Inocêncio, Fronteira dos Vales, Governador Valadares, Guanhães, Iapu, Imbé de Minas, Indaiabira, Inhapim, Ipanema, Ipatinga, Itabira, Itambacuri, Itanhomi, Itaobim, Jacinto, Jaguaraçu, Jampruca, Jequitinhonha, Joaíma, João Monlevade, José Raydan, Luisburgo, Machacalis, Malacacheta, Manhuaçu, Manhumirim, Mantena, Marliéria, Martins Soares, Matipó, Medina, Mendes Pimentel, Mutum, Naque, Ninheira, Nova Era, Novorizonte, Padre Paraíso, Paulistas, Peçanha, Pedra Azul, Periquito, Piedade de Caratinga, Poté, Resplendor, Rio Piracicaba, Rubim, Sabinópolis, Salinas, Salto da Divisa, Santa Maria de Itabira, Santa Maria do Salto, Santa Rita de Minas, Santo Antônio do Rio Abaixo, São Domingos das Dores, São Félix de Minas, São Gonçalo do Rio Abaixo, São João do Oriente, São João Evangelista, São José Jacuri, São Sebastião do Anta, Sobrália, Taiobeiras, Tarumirim, Teófilo Otoni, Timóteo, Ubaporanga, Virgem da Lapa e Virginópolis.

A abertura oficial será no dia 10 de julho, segunda-feira, às 19h30min, no Estádio Dr. Maninho. Rua Coronel Galdino Pires, 276, bairro Centro – Caratinga/MG.

MINAS ESPORTIVA

O Minas Esportiva/JEMG constitui uma ação do Governo de Minas Gerais, realizado por meio das Secretarias de Estado de Esportes e de Educação. A execução da competição é de responsabilidade da Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais (FEEMG).

O Minas Esportiva/Jogos Escolares de Minas Gerais − JEMG/2017 indica os representantes do Estado para os Jogos Escolares da Juventude e para as Paralimpíadas Escolares.

JEMG

JEMG é o maior e o mais importante programa esportivo-social do Estado. Participam do JEMG alunos-atletas do ensino fundamental e médio dos 853 municípios mineiros. Em 2017, 830 municípios se inscreveram no JEMG. Um recorde na história dos Jogos. As modalidades disponíveis no JEMG/2017 são: atletismo, atletismo PCD, badminton, basquete, bocha, ciclismo, flag football, futsal, futebol de 5 (masculino), futebol de 7 (masculino), ginástica artística, ginástica rítmica (feminino), ginástica de trampolim, goalball, handebol, judô, judô PCD, luta olímpica, natação, natação PCD, parabadminton, peteca, rúgbi, skate, tênis de mesa, tênis de mesa PCD, tênis em cadeira de rodas, voleibol, vôlei de praia, voleibol sentado e xadrez, nos naipes masculino e feminino. As modalidades de flag football, parabadminton, rugby e skate acontecem em caráter de demonstração.

Mais informações (31) 2512-7334 ou pelo site jogosescolares.esportes.mg.gov.br