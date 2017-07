Finalistas definidos e decisão será no domingo (16)

CARATINGA – Já estão definidos os finalistas da 33ª edição da Copa Distrital de Caratinga. Em jogos disputados no estádio Dr. Maninho neste domingo (2), pela categoria Aspirantes, após o empate em 2 a 2 no tempo normal, Dom Lara venceu por 4 a 1, nos pênaltis, a equipe do São João do Jacutinga. Já pela categoria Titular, Patrocínio derrotou por 3 a 0 o time do América de Sapucaia.

As finais acontecerão no domingo (16), também no estádio Dr. Maninho, e ficaram assim definidas:

13h – Aspirante: Patrocínio x Dom Lara

15h – Titular: Vila Nova de Sapucaia x Patrocínio