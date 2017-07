Café empresarial acontece nessa quinta-feira

CARATINGA – A Acic (Associação Comercial e Industrial de Caratinga), realiza mais uma edição do conceituado café empresarial. O evento acontecerá às 7h30 de amanhã no auditório Celso Simões Caldeira no Unec I.

O palestrante Rafhael Frattari, doutor e mestre em direito tributário pela UFMG, falará sobre “Responsabilidade do sócio por dívidas e planejamento patrimonial”.

O presidente da Acic, Ary Silva, entregará a comenda “Manoel Ribeiro Sobrinho” para o empresário do ano de 2016, Glauco Vinícius Soares de Souza, do Britador São Geraldo.