Posse de oficiais na Obreiros de Caratinga

CARATINGA – Na noite da última segunda-feira (3) o venerável da Loja Maçônica Obreiros de Caratinga, Marcos Curvello, deu posse aos novos oficiais da loja, para o biênio 2017-2019. Todos os novos membros da diretoria, após o juramento de praxe foram revestidos com as respectivas indumentárias. A nova equipe de Oficiais ficou assim constituída: 1º diácono – José Lúcio de Oliveira; 2º diácono – Pedro dos Santos Pimenta ; mestre de cerimônias – Geraldo A. Paschoal de Mesquita; hospitaleiro – Renato Dias Pimenta; porta bandeira – Eugênio Jassom Valentim Moreira; porta estandarte – Agenor Miranda de Rezende Filho; cobridor do Templo – Carlos Henrique Lima Vaz; 1º experto – Arilson Oliveira de Carvalho; 2º experto – Bráulio Danilo de Araújo; porta espada – Evangelista Nicolau Ribeiro e mestre de cerimônias, Onofre Machado de Faria Júnior.

Geraldo Paschoal é, certamente, o mestre de cerimônias com maior tempo de permanência no cargo, na Maçonaria de Caratinga e região. Somente na Obreiros há décadas ele exerce a função. “É sempre com alegria que nos colocamos à disposição da Loja e dos irmãos”, registrou o mestre de cerimônias. “Com a posse destes oficiais, a equipe gestora da Obreiros para o próximo biênio está completa. Agora é arregaçar as mangas e trabalhar, contando com a colaboração de todos os membros do quadro, dessa grande Loja que é a Obreiros de Caratinga”, ressaltou o venerável.