Unidade móvel da Fundação Cristiano Varella fica em Caratinga até sexta-feira (7)

CARATINGA – A Unidade Móvel da Fundação Cristiano Varella já está em Caratinga e até a próxima sexta-feira (07), oferece diversos exames preventivos, como mamografias, PSAs (exame de sangue que detecta alterações na próstata) e papanicolaou (detecta o câncer de colo de útero). Centenas de pessoas passaram pelo local e receberam informações sobre as formas de prevenção ao câncer.

De acordo com enfermeira chefe Elidiane Piller, a Fundação realiza todo o acompanhamento desde o exame até o final do tratamento. “Os resultados dos exames levam cerca de 30 dias para sair, em caso de alteração, como resultado positivo, a Fundação envia o resultado ao paciente já com o agendamento e encaminhamento para iniciar o tratamento adequado”. Para a realização dos exames, é necessário ser cadastrado em algum Posto de Saúde da Família. Unidade Móvel

Dona Neci Fernandes não perdeu tempo e pela segunda vez, realizou a mamografia. “Excelente iniciativa da Secretaria de Saúde em parceria com a Fundação. Está é a segunda vez que faço este exame, a prevenção tem sido o melhor remédio”.

As pessoas que desejam realizar diversos exames pela Fundação Cristiano Varella podem doar um quilo de alimento não perecível. As doações (óleo, arroz e leite de caixinha) serão repassadas para a Casa de Apoio da Fundação, que oferece café da manhã e refeições diárias para os pacientes encaminhados por prefeituras de todo o estado.

O vice-prefeito e secretário de Saúde Giovanni Corrêa, falou do retorno positivo da população. “É gratificante poder, juntamente com a Fundação Cristiano Varella, realizar um trabalho de tamanha importância para a população de Caratinga. Umas da preocupação da administração é levar um atendimento de qualidade, evitando assim, grandes filas e demora no atendimento”, disse Giovanni Corrêa.

Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Caratinga