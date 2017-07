Diferencial competitivo: em treinamento, docentes do UNEC renovam conhecimentos e discutem os desafios da sala de aula

CARATINGA – Fazer com que o aluno tenha resultado no processo de aprendizagem. Esse é um dos maiores desafios da Educação de todo o setor de ensino do país. Mais do que ensinar, os professores têm hoje a missão de levar os alunos a descobrirem a necessidade de saber mais. É por isso que o Centro Universitário de Caratinga investe em capacitação e treinamento de docentes.

“Sem dúvida, tenho certeza de que esse e outros treinamentos que virão serão uma base para modificar, para fazer com que muitos professores e coordenadores de curso reflitam sobre a sua responsabilidade, pois o nosso papel enquanto escola é transformar alguém. Então se vem uma pessoa com conhecimento A ou com conhecimento B, eu preciso acrescentar na vida dela o conhecimento C. Ele tem que subir os degraus da escada, e partimos do princípio que ele está chegando aqui no primeiro degrau. Na medida em que ele suba esses degraus, nós entendemos que nós estamos cumprindo a nossa missão de professor, e nós do Centro Universitário de Caratinga estamos cumprindo essa missão e esse dever”, comentou o professor Antônio Fonseca, reitor do Unec, sobre a capacitação realizada na última semana.

Segundo a palestrante Neire Cristina Carvalho, o treinamento realizado pelos coordenadores de curso do Unec mostrou a importância das questões pedagógico-didáticas dentro das instituições de ensino superior. Foi um treinamento voltado para a atividade docente, para a atividade de ensino. “O principal desafio dos docentes hoje em sala de aula com os alunos é entusiasmá-los, motivá-los, fazê-los querer aprender, porque o professor quer ensinar e essa relação é pautada em cima desse verbo, do verbo querer. Então o desafio deles hoje é fazer esse aluno querer estudar”, completou.

Os dois novos cursos da grade, Agronegócio e Medicina Veterinária, já irão começar o semestre com fôlego renovado. Um dos coordenadores comentou sobre a importância da formação de um bom corpo docente por meio de ferramentas como este treinamento, que garantam ao aluno qualidade profissional.

“O nosso curso vai ter um diferencial muito grande, porque o aluno vai estar inserido na prática desde o seu primeiro período, além de estarmos numa linha de trabalho na qual visamos a saúde única, a saúde do coletivo, onde envolvemos a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental. Então todo o nosso enfoque de formação visa esses três pilares. O nosso aluno vai ter esse grande diferencial por estar inserido nessas práticas em seu dia a dia, dentro da sua graduação vivenciando essas facetas da saúde humana, animal e ambiental”, explicou Marcos Vinícius de Souza, coordenador do curso de Medicina Veterinária do Unec.