CASU inicia novo programa de apoio a pessoas em risco de cometer suicídio

Serviço do CASU pela VIDA (CPV) já está disponível desde ontem (dia 3). O número do telefone do novo serviço gratuito é (33) 9 99958287

CARATINGA – População dos municípios de Caratinga e Bom Jesus do Galho ganhou um novo serviço de apoio à vida, criado pelo CASU (Centro de Assistência Social do UNEC). “O objetivo do CASU foi cumprido. Criamos um aparato de cuidados para trazer resultados positivos junto à pessoa que passa por um momento difícil na vida e que quer resgatar a sua vontade viver”, explica o médico psiquiatra Gustavo Fonseca.

O programa CASU pela VIDA (CPV) surgiu da preocupação do CASU com a problemática do suicídio. “A diretoria do Hospital CASU percebeu a necessidade de dar apoio às pessoas em situação de risco, diante da ideia do suicídio e realizou uma mobilização interna entre profissionais de Saúde para estudar o tema e viabilizar um projeto de proteção ao suicida em potencial”, acrescenta o psiquiatra.

A psicóloga Alline Leandro Coelho participou do primeiro dia do Programa e conta que houve atendimento presencial e a pessoa foi encaminhada para tratamento. “O CASU pela VIDA veio para colaborar, pois o suicídio ainda é um tabu na sociedade. A indiferença é a banalização do mal. Quanto mais a população for consciente do problema, melhor, pois a solução será mais rápida”.

QUEM DEVE LIGAR?

De acordo com Elisandra Abreu, psicóloga que também faz parte do Programa, o CASU disponibiliza o número de telefone (33) 9 99958287 por meio do qual a pessoa que se sentir a necessidade de apoio poderá ligar será atendida e imediatamente entrará em ação uma equipe multiprofissional de Saúde que vai dar apoio direto ao paciente. O atendimento começa na emergência e o CASU fará o acompanhamento da pessoa, realizando terapias no Centro de Reabilitação Funec.

VULNERABILIDADE

Ainda de acordo com o psiquiatra Gustavo Fonseca, o suicídio pode ser entendido como um ato multifatorial. “A pessoa que se encontra em um momento difícil na vida pode desenvolver ideias pessimistas, de ruína e morte que a levem a pensar em atentar contra a própria vida.

E essa tentativa pode ser fatal, daí a nossa maior preocupação em realizar a prevenção por meio do acompanhamento multiprofissional a partir do momento em que o serviço do CASU pela VIDA for acionado.

Podemos dizer que em 90% dos casos, o suicídio acontece devido à perturbação mental e muitas das pessoas com risco para o comportamento suicida não sabem a quem procurar ajuda. O CASU pela Vida abrirá uma porta de entrada a essas pessoas que perderam e precisam encontrar um novo sentido para vida”.

COMO É O ATENDIMENTO

“A pessoa que ligar será ouvida por um psicólogo”, explica Elisandra. “Em caso de emergência será acionado o Bombeiro que trarão a pessoa para o Hospital CASU onde terá apoio de médicos, de um médico psiquiatra e psicólogos que, dependendo da situação a reencaminhará para a reabilitação”.

“Esse acolhimento é muito importante”, reforça a psicóloga Alline Coelho. “Nosso papel é realizar uma abordagem correta e o encaminhamento adequado para prestar uma ajuda efetiva ao paciente”.