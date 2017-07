Vítima reage e evita assalto

DA REDAÇÃO – Uma tentativa de assalto foi registrado no final da manhã desta segunda-feira (3), porém a vítima reagiu e evitou que o crime fosse concretizado.

A vítima, 41 anos, que trabalha como vendedor para uma empresa de colchões, procurou o quartel da Polícia Militar de Vermelho Novo e contou que quando passava pela região do córrego Grande, zona rural de Raul Soares, foi abordado por um indivíduo, que estava armado com revólver e exigiu que a vítima entregasse seus pertences. Ao tirar a carteira do bolso, ela caiu ao chão. Assim que o assaltante se abaixou para pegá-la, o vendedor deu um chute no rosto do bandido, que caiu e soltou a arma. Então, o vendedor pegou o revólver e jogou a arma num matagal, tendo entrado em seu carro e seguido até Vermelho Novo.

De acordo com a vítima, o autor parece ser menor de idade e é magro. Ele estava numa moto vermelho e usava capacete branco, camisa vermelha e bermuda azul.

O autor não tinha sido detido até o final dessa edição.