PM faz abordagem e apreende maconha no Nossa Senhora Aparecida

CARATINGA – Na noite desta sexta-feira (30/6), a Polícia Militar apreendeu um barra grande de maconha e dois tabletes da mesma droga, uma balança e 20 reais. A apreensão aconteceu na rua Irmã Rosa da Silveira Costa, bairro Nossa Senhora Aparecida. Wemerson Luiz Custódio, 18 anos, acabou detido suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas.

Durante patrulhamento, a PM recebeu denúncia anônima informando que Wemerson, o ‘Peladeira’, já conhecido do meio policial, estaria traficando drogas nas proximidades da igreja católica do bairro Nossa Senhora Aparecida. Diante da denúncia, os militares fizeram monitoramento e viram o suspeito fazendo contato com possíveis usuários. Então, os policiais fizeram abordagem e encontraram 20 reais com o denunciado. A droga e balança foram localizadas em um lote vago.

O jovem foi detido e encaminhado para Delegacia de Polícia Civil.