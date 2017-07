Polícia Militar lança campanha para prevenir furtos e roubos de celulares

CARATINGA – No Brasil há mais celulares que habitantes. De acordo com dados Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), o país terminou abril desse ano com 242,3 milhões de celulares, sendo 116,91 cel/100 hab. Geralmente uma pessoa costuma ter até quatro aparelhos, sendo um de cada operadora ou seguir a tendência da moda e adquirir mesmo em meio às dificuldades financeiras celulares de última geração que podem chegar às cifras de R$ 4 mil.

Menos mal até aí, o problema começa quando os aparelhos começam a serem furtados ou roubados. Entra em cena o trabalho da Polícia Militar para orientar sobre prevenção, confeccionar ocorrências e tentar recuperar os aparelhos levados por bandidos.

Com a tecnologia da internet sem fio, é muito comum ver pessoas andando nas ruas e ao mesmo tempo mandando mensagens, sem perceber o que acontece ao seu redor, sentar em restaurantes e bares com amigos e deixar o aparelho sobre a mesa ou colocar o celular no bolso de trás. É aí que mora o perigo. Por ser um utensílio fácil para ser vendido e moeda de troca no tráfico de drogas, o índice de furtos e roubos tem aumentado muito.

Esse ano, em Caratinga e região, houve aumento de 35,26% na quantidade de registros de ocorrências de furto e roubo de aparelho celular, comparado com o mesmo período do ano anterior.

CELULAR SEGURO

O 62º Batalhão da Polícia Militar em Caratinga está lançando a campanha “Celular seguro”. O tenente Pizzani explicou que o projeto iniciou em Ibirité, teve sucesso e foi expandido para praticamente todos os batalhões de Minas. “O principal objetivo no primeiro momento é conscientizar, considerando que o aparelho celular é um objeto facilmente comerciado no mercado ilícito, servindo também como moeda de troca nos pontos de tráfico de drogas”.

As ações estão direcionadas principalmente aos jovens por meio de palestras nas escolas e redes sociais, instruindo acerca da necessidade de maior cautela ao manusear e portar o aparelho, uma vez que os celulares têm sido alvo de furto/roubo pelo seu significativo valor de mercado.

IMEI

A campanha também orienta aos proprietários a guardar o número de série do celular (conhecido como IMEI), sigla em inglês que significa Identificação Internacional de Equipamento Móvel. A primeira ação de muitas pessoas, em caso de perda ou roubo do celular, é pedir o bloqueio do chip, mas muitos não sabem que também podem entrar em contato com a operadora de telefonia celular e informar o IMEI. Depois de algumas horas, ninguém poderá utilizá-lo. Também é fundamental que ao ser feito o registro policial, a vítima tenha o número do IMEI em mãos.

O IMEI pode ser obtido digitando no próprio aparelho os caracteres *#06# e o número de série aparecerá no visor.

De posse desse número a PMMG poderá, no ato de apreensões ou abordagens a pessoas em atitude suspeita, identificar a origem do aparelho, e constatando irregularidades, fazer a apreensão do celular e prender o infrator por receptação.

NOVIDADE NA PREVENÇÃO E DICAS DE PROTEÇÃO

A novidade na prevenção desenvolvida dentro da campanha o site www.policiamilitar.mg.gov.br/celularseguro. Segundo o tenente Pizzani, o celular deve ser cadastrado no site, inserindo o IMEI, aumentando as chances de recuperação caso seja furtado ou roubado. “Fazendo o cadastro, através de um login e senha a pessoa poderá constar a informação do que aconteceu com o celular e esses dados serão armazenados no banco de dados da PM e será possível acesso por todos os militares dos 853 municípios de Minas Gerais”, explicou o oficial.

Dentre as diretrizes para a campanha é importante também a conscientização do cidadão por meio da divulgação de dicas de proteção, tais como:

Evite deixar seu celular à mostra (guardá-lo no bolso de trás não é recomendado, isso chama a atenção do assaltante);

Se notar que está sendo seguido, atravesse a rua, ou procure algum local movimentado e acione a Polícia Militar (190);

Em caso de assalto não reaja, mantenha a calma e guarde os traços físicos do infrator e acione a PM imediatamente;

Evite passar por ruas mal iluminadas e pouco movimentadas, mas se for o caso, procure ir acompanhado;

Em restaurantes e bares, não deixe o seu celular sobre a mesa e nem o exponha para não atrair a atenção de pessoas mal intencionadas.

O sistema Celular Seguro representa uma ferramenta tecnológica inovadora, desenvolvida para oferecer ao cidadão mais um meio de prevenção contra furtos e roubos de celulares.