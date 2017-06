Luciana Cardozo é pódio no Campeonato Brasileiro de Taekwondo

DA REDAÇÃO – Mais uma vez Caratinga foi bem representada no cenário do Taekwondo nacional. A atleta Luciana Cardozo conquistou a medalha de bronze no Campeonato Brasileiro, que aconteceu nos dias 23, 24 e 25 de junho na cidade de Londrina (PR). “Quero agradecer o apoio recebido do amigo Meireles (Autoescola Unida), dos diretores da Sicoob Credcooper, que ajudaram e muito não somente neste ano, mas sim no ano passado; ao Edgar (Café Garcia), ao amigo Antônio Carlos Teixeira Costa, Gláucia Vidal (D2A Automação Comercial), Flávia Dornelas Souza Muzi, e aos demais pais e alunos que me apoiaram muito, pois sem isto não seria possível estarmos presentes no campeonato”, agradeceu a atleta.

Luciana falou sobre o seu resultado. “Queria dizer a todos que tentei ao máximo fazer melhor, mas o cansaço da viagem bateu e não consegui. Agora é preparar para os próximos campeonatos que por ventura eu consiga estar presente”, pontuou Luciana Cardozo, que agora continua seus treinos para conseguir melhor posição no ranking brasileiro.

Para mestre Marcelo Cardozo, faixa preta 5º DAN e presidente da Associação Korion de Desportos, é muito complicado para atletas de Caratinga poderem representar a cidade em competições, pois quem apoia na verdade são amigos, as empresas de nossa cidade dificilmente tem esta visão de apoiar o esporte. “Quero mesmo agradecer a estes amigos que sempre não medem esforços para nos ajudar, seja nos eventos estaduais ou nacionais. Quem sabe em um futuro próximo, nível internacional também. Deixo meus sinceros agradecimentos aos nossos amigos colaboradores”.