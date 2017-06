Imbé de Minas promove Conferência Municipal de Saúde

Secretaria de Educação realiza festa junina

IMBÉ DE MINAS – Este mês foi pautado em Imbé de Minas pela Conferência Municipal de Saúde e também pela tradicional festa junina. As ações foram promovidas pelas secretarias municipais de Saúde e de Educação.

CONFERÊNCIA

A secretária de Saúde, Rita de Cássia Souza Leite, juntamente com sua equipe multidisciplinar, realizou a 4ª Conferência Municipal de Saúde de Imbé de Minas. Rita de Cássia disse que a conferência é de extrema importância para o bom funcionamento da gestão municipal, avaliar a situação do município e

propor diretrizes para a formulação da política de Saúde, prevista na lei n°8142/90. “A conferência deve acontecer a cada quatro anos e contar com a presença de vários segmentos sociais”, explicou.

O tema da conferência foi “Direito a Saúde, garantia de acesso e atenção de qualidade” e aconteceu com vários eixos de estudos e em especial contou com a presença da referência técnica em Saúde Mental da Regional de Saúde de Coronel Fabriciano, Evelange Alves, que destacou a importância da discussão sobre a necessidade da família e dos profissionais da atenção básica incorporarem competências sobre o cuidado em saúde mental na sua prática diária. A psicóloga Orozelina Freitas também marcou presença e falou sobre o tema ‘Saúde Mental’.

Um momento marcante e comovente foi o relato de uma mãe, Deulane Bernardes, que explanou sobre seu filho autista, dizendo a todos o que é ter um filho autista, o que é autismo e falando o quanto Deus capacita os escolhidos para serem pais especiais. Ela tratou também da proposta para concessão do atendimento prioritário para os autistas.

“Este evento teve como púbico alvo os munícipes de Imbé de Minas, onde alavancaram propostas a serem encaminhadas ao Executivo Municipal e a Secretaria Estadual; profissionais da área de saúde, assistência social e educação da rede municipal também fizeram presentes”, listou Rita de Cássia.

FESTA JUNINA

De acordo com a Secretaria de Educação de Imbé de Minas, o mês de junho está bastante alegre e colorido para os alunos das escolas municipais do povoado dos Manducas e dos córregos do Ouro e da Palhada.

O prefeito Marcos Antônio do Carmo, o ‘Marquim da Farmácia’ (DEM), falou sobre os eventos. “É bom poder proporcionar alegria e cultura do arraiá com quadrilha, casamento do Jeca e fogueira de São João. São momentos de descontração, brincadeiras lúdicas e socialização dos alunos municipais e sempre terão o apoio deste executivo”, assegurou o prefeito.

“Durante as festividades, os alunos fizeram apresentação de quadrilha e degustaram pipoca, broa de milho, bolo de amendoim, rapadura, pé de moleque, canjicão e outras guloseimas”, informou a Secretaria de Educação.

Segundo a secretária de Educação, Alessandra Rodrigues, todas as escolas municipais deverão ter sua comemoração típica conforme calendário já estabelecido. “Todo mundo vestido a caráter, decoração de bandeirinhas e a tradicional quadrilha farão a alegria das crianças e, também, dos papais e mamães presentes que aproveitarão o cenário típico feito com muito capricho pelos servidores da Secretaria de Educação de Imbé de Minas”.

Assessoria de Comunicação de Imbé de Minas