Urnas já estão prontas para eleições em Santa Rita de Minas

DA REDAÇÃO – No próximo domingo (2) acontecem as eleições suplementares em Santa Rita de Minas para os cargos de prefeito e vice-prefeito. Essa eleição se dará em virtude da decisão do Tribunal Superior Eleitoral que manteve o indeferimento do registro do candidato mais votado nas eleições municipais de 2016 ao cargo de prefeito. Ilton Rosa (Coligação vencer com o povo – PRB/ PSDB/ PDT/ PHS/ PTC) teve seu registro indeferido porque, quando foi prefeito, as suas contas de convênios firmados com o Ministério do Turismo, em 2007 e 2008, foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União. A inelegibilidade é a do artigo 1º, I, “g”, da Lei Complementar nº 64/1990. Ademilson Lucas, que foi eleito presidente da Câmara Municipal, está interinamente ocupando o cargo de prefeito.

URNAS

Sobre as eleições, o chefe de cartório da 71ª zona eleitoral, Fabrício Rezende Lima, disse que as 18 urnas serão empenhadas nas eleições e elas foram preparadas na última quarta-feira (28). São 19 seções e uma delas funcionará como agregada.

As urnas serão entregues hoje aos presidentes que devem guardá-las em casa e no domingo levá-las para as seções eleitorais. O horário de votação é o mesmo das outras vezes, de 8h às 17h. Os eleitores que voltam às urnas são aqueles inscritos no município até o dia 1º de fevereiro de 2017.

A diplomação dos candidatos eleitos deve ocorrer até o dia 21 de julho.

OS CANDIDATOS

Ademilson Lucas Fernandes aparecerá na urna como “Ademilson” fazendo uso do número 11. Sua candidatura é pelo PP (Partido Progressista) através da coligação PP / PT do B, “Trabalho e Humildade a Serviço da Comunidade”. Cléssio José Fernandes, do PR (Partido da República), faz o uso do número 22 e aparecerá com o nome ‘Gordo Doido’. Já Waldir Rosa de Freitas, do PRB (Partido Republicano Brasileiro), com a coligação PRB / PTC, “A Força da Mudança é o Povo”, aparece como Waldir Rosa, com o número 10.