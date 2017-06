Posse da nova diretoria da FRAFEM

CARATINGA – Na noite da última segunda-feira (26), a Loja Maçônica Obreiros de Caratinga deu posse à nova diretoria da FRAFEM – Fraternidade Feminina Obreiros de Caratinga. A solenidade aconteceu no templo da Loja e foi conduzida pelo venerável Marcos Mattos Curvello. A esposa do atual venerável – senhora Tânia Mara Dias Melo Curvello – assumiu a presidente da entidade, cuja diretoria ficou assim constituída:

Presidente: Tânia Mara Dias Melo Curvello

Vice-Presidente: Sheila Maria Ribeiro Moreira

1ª Secretária: Elenice Cunha Carli de Rezende

2ª Secretária: Sônia Belgo Militão assumiram

1ª Tesoureira: Mônica Prata Martins Alves

2ª Tesoureira: Andréa Villela Silva

Diretora Social e Cultural: Jaqueline Arreguy Silva Moreira.

FRAFEM

A FRAFEM é uma das alas femininas mais atuantes de maçonaria mineira, com uma ampla folha de serviços realizados junto à comunidade, sendo também responsável por um dos mais importantes eventos sociais da cidade, denominado “Boteco do Bode”, cuja renda é destinada às suas atividades. “A Frafem é de suma importância para a nossa Loja, colaborando com os nossos projetos e desenvolvendo ampla atividade social e cultural, de forma organizada e sistêmica. Agradecemos a diretoria que termina o seu mandato e damos as boas-vindas à nova diretoria da nossa Ala Feminina, desejando êxito em sua gestão”, registrou o atual venerável.