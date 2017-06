Grávida sofre acidente e perde gêmeos

CARATINGA – Um acidente automobilístico foi registrado na madrugada de ontem, no km 5 da LMG 759, trecho que corta o município de Caratinga. No veículo havia três pessoas, nenhuma se feriu com gravidade, no entanto, uma mulher, que estava grávida de gêmeos, teve complicações e acabou perdendo os bebês.

A Polícia Militar foi acionada a respeito do acidente. Uma guarnição foi ao local, mas não localizou nem o carro ou seus ocupantes. Então, os militares percorreram a rodovia e encontraram no km 15, próximo a entrada para o distrito de Revés do Belém, zona rural de Bom Jesus, Wanderson Souza Mesquita, 41 anos, e Gláucia Mari Garcia, 33, sendo que a mulher estava deitada e coberta por uma jaqueta. Eles explicaram que o Gol, placas de Ipatinga, caiu num local ermo e com muita vegetação. O acidente aconteceu por volta da 1h20, sendo que o movimento de veículos era pouco e também o local não tinha cobertura de celular. Então, conseguiram carona em um caminhão que transitava sentido Bom Jesus do Galho, desceram perto de Revés do Belém e avisaram a PM sobre o ocorrido. Os ocupantes disseram que o carro era conduzido por Weslei Sousa Mesquita, 38, mas ele tinha saído para conseguir ajuda.

Conforme a PM, Gláucia apresentava escoriações pelo corpo, como estava grávida de gêmeos, a mulher reclamava de dores fortes na barriga e parecia que bolsa tinha se rompido. De imediato, os militares levaram a vítima para Ipatinga e também avisaram para que o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) mandasse uma ambulância e se encontrariam no meio do caminho. Após encontro com a equipe de socorro, Gláucia foi encaminhada ao hospital Márcio Cunha, em Ipatinga.

Os policiais retornaram ao local do acidente e encontraram os documentos de Weslei. Em seguida, os militares se dirigiram ao hospital Márcio Cunha, onde foram informados pelos médicos sobre a morte fetal dos gêmeos.

Quanto o Gol estava sendo removido ao pátio credenciado, Weslei chegou e disse que um guincho particular iria levar o carro até sua residência. Neste momento, o motorista recebeu voz de prisão por ter praticado lesão corporal ao dirigir o veículo. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, sendo constatado que havia ingerido álcool. Weslei alegou que foi até Revés do Belém para avisar sobre o acidente, que ficou em estado choque e consumiu uma dose de cachaça e uma lata de cerveja.

Weslei foi conduzido pela PM e ainda teve a Carteira Nacional de Habilitação apreendida. Os militares confeccionaram os respectivos autos de infração.