Caratinguense é morto no Vale do Aço

DA REDAÇÃO – O corpo do caratinguense Paulo César Braga Neto, 21 anos, foi encontrado por volta das 21h após moradores escutarem disparos de arma de fogo. A vítima morreu com tiros na cabeça no campo de futebol do Universo, localizado na rua Wilson Teixeira com a rua Vitória, próximo ao Viveiro Municipal, no bairro Jardim Panorama, em Ipatinga.

As equipes da Polícia Militar foram acionadas para o local pelos moradores, que viram pessoas correndo após os disparos. O corpo da vítima estava caído junto as árvores, ao lado do campo de futebol. Uma unidade do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou até ao local, porém os profissionais nada puderam fazer, a não ser constatar o óbito.

O perito Fernando, da Polícia Civil, realizou seus trabalhos no local do crime e constatou duas perfurações na cabeça da vítima, um dos tiros foi dado no ouvido direito do rapaz. Os policiais descartaram latrocínio (roubo seguido de morte), pois o jovem estava com R$ 47 e um cordão no pescoço.

A funerária Nova Aliança removeu o corpo para o IML de Ipatinga.

Com informações do Diário do Aço