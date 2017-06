Capotamento na BR-116, em Santa Rita de Minas

SANTA RITA DE MINAS – Uma pessoa ficou ferida devido a um capotamento ocorrido na manhã de ontem no km 541 da BR-116, em Santa Rita de Minas. O socorro à vítima foi feito pelo bombeiros militares e pelos bombeiros Anjos de Resgate de Santa Bárbara do Leste.

Um veículo Onix, placas de Manhuaçu, seguia sentido Realeza, quando acertou a barra de proteção lateral da rodovia, acabou capotando e caindo fora da pista. Um dos ocupantes chegou a ser arremessado para fora e ficou com uma parte do corpo presa debaixo do veículo. Ele foi resgatado e levado para hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga. Segundo os bombeiros, havia suspeita de fratura numa das pernas.

O outro ocupante do Onix não se feriu, mas estava muito exaltado, pediu carona e deixou o local do acidente. Um dos integrantes da equipe do Anjos de Resgate comentou que os ocupantes do veículo apresentavam sinais de embriaguez.

A equipe da Polícia Rodoviária Federal registou a ocorrência.