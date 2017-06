Município discute Plano de Atendimento Socioeducativo e realiza VI Conferência de Saúde

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Na última semana, o município de Santa Bárbara do Leste promoveu audiência pública sobre o Plano de Atendimento Socioeducativo e realizou a VI Conferência Municipal de Saúde.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Na noite da última quarta-feira (21/06), aconteceu, na Câmara de Vereadores de Santa Bárbara do Leste, a primeira audiência pública para que fosse discutido o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, o qual foi elaborado e apresentado pela Comissão Intersetorial do Município.

De acordo com a secretária de Assistência Social, Valéria Viana, ao longo da audiência, foi possível evidenciar os objetivos do Plano, que visa oferecer atendimento e acompanhamento às crianças e adolescentes que cometem atos infracionais. Valéria destacou ainda que no município existe uma rede formada entre Polícia Militar, Conselho Tutelar e CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), que funciona com o objetivo de conscientizar e reinserir os jovens infratores à sociedade de forma positiva, oferecendo suporte para que eles fiquem distantes da criminalidade.

Participaram da audiência, a prefeita Wilma Pereira (PP), os vereadores, a Polícia Militar, os integrantes do Corpo de Bombeiros Anjos de Resgate e membros da comunidade.

A próxima audiência deverá acontecer no mês de julho, em data, horário e local a ser divulgado em breve.