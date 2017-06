Feira de Startups e Feira de Negócios movimentam os cursos de Administração e Ciências Contábeis da Doctum Caratinga

CARATINGA – Os acadêmicos dos cursos de Administração e Ciências Contábeis da Doctum Caratinga fecharam com chave de ouro um semestre muito produtivo. Os cursos, voltados para as áreas que formam o núcleo das gerenciais, apresentaram ideias inovadoras em seus dois eventos. Realizadas em 08 e 20 de junho, as feiras proporcionaram grande interação entre alunos, professores e comunidade.

Ideias diferenciadas foram produzidas na prática pelos grupos que apresentaram suas empresas aos participantes. A I Feira de Startups, projetada através da disciplina de Empreendedorismo contribuiu para que os alunos dos 1º e 2º períodos trouxessem um modelo de inovação na criação de aplicativos que prometiam rapidez e eficiência na execução dos pedidos realizados pelos clientes.

“Através de uma proposta da disciplina de empreendedorismo, de uma proposta acadêmica, nós conseguimos elaborar dezoito trabalhos apresentados em forma de Startups que tem base tecnológica, com ideias inovadoras e diferencial competitivo. Hoje temos dezoito segmentos bem distintos: franquias, produtos alimentícios, área médica, prestação de serviços e muitos outros que nos surpreenderam pela criatividade, visto a determinação dos alunos que ainda estão iniciando a graduação”, conta o coordenador do Curso de Administração, Carlos Bitencourt.

Já a Feira de Negócios, apresentou a criação de empresas do Ramo Alimentício e uma do ramo de Pet Shop através de planos de negócios desenvolvidos ao longo do semestre e desde o início dos cursos. Apresentaram suas empresas os acadêmicos do 5º período que vêm trabalhando o plano de negócios desde o 1º. O desenvolvimento das empresas mostra de forma detalhada a análise dos produtos, clientes, concorrentes, custos fornecedores e os estudos sobre as receitas, despesas e investimentos a serem feitos para avaliar a viabilidade de cada negócio e da concretização dos empreendimentos.

“Todos os grupos passaram por uma avaliação rigorosa. Esse plano de negócio tem que viabilizar ao longo de todo o seu processo a criação de uma empresa, é através dele que conseguimos avaliar se a empresa em questão se manterá sustentável. A nossa preocupação enquanto docentes é preparar o nosso acadêmico para mercado e sabemos que só permanece quem é inovador e sabe planejar”, finaliza a coordenadora do Curso de Ciências Contábeis, Silvia Martins.