Jovem é preso acusado de tráfico e corrupção de menores

CARATINGA – A Polícia Militar prendeu na manhã de ontem um jovem acusado de tráfico e corrupção de menores. A prisão aconteceu na rua Coronel Antônio Saturnino, bairro Esperança. Durante a ocorrência foram apreendidas cinco buchas maconha e uma planta de cannabis sativa.

O Centro de Operações Policiais (COPOM) recebeu denúncia anônima dando conta que Antônio Cristiano Pereira Lopes, 22 anos, mais conhecido por ”‘Sapinho’”, estaria plantando drogas em sua residência. Quando os militares chegaram na rua Coronel Antônio Saturnino, viram pessoas no terraço da casa de Antônio Cristiano. Ao perceber a chegada da viatura, segundo a PM, o denunciado arremessou algo no terraço ao lado de sua casa.

Os militares entraram no imóvel e contiveram um menor, que tentava esconder um pé de cannabis sativa na fresta do sofá. Os policiais deram continuidade as buscas e encontraram o objeto arremessado pelo suspeito. Dentre dele havia cinco buchas de maconha. De acordo com a PM, Antônio Cristiano, ao perceber que os militares encontraram a droga, passou a ameaçar um adolescente com os seguintes dizeres: “ou você assume a propriedade da droga ou quando eu sair da cadeia eu te mato”. Segundo a polícia, a todo o momento Antônio Cristiano induzia o menor a assumir a propriedade dos materiais, como forma de se eximir de qualquer responsabilidade.

O suspeito foi preso e conduzido para Delegacia de Polícia Civil. Conforme a PM, Antônio Cristiano já foi detido em Ipatinga por tráfico de drogas.