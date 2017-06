Centro Universitário de Caratinga marca presença no 7º Ycambi Ranch

Para divulgar os novos cursos, Agronegócio e Medicina Veterinária, o Unec esteve presente no maior evento da raça quarto de milha do Estado, que aconteceu em Caratinga neste final de semana

CARATINGA – Falar do quarto de milha é falar de números impressionantes. Há 50 anos no Brasil, a raça de cavalos gera mais de um milhão de empregos no país e seu crescimento é exponencial. Originária dos Estados Unidos, movimenta a economia da área, com animais avaliados em até R$ 1,5 milhão.

E a cidade recebeu no último final de semana o 7º GP Ycambi Ranchi, a maior prova do ano no Estado. E o Centro Universitário de Caratinga não pôde ficar de fora. O Unec esteve divulgando informações sobre o Vestibular Agendado 2017, com destaque para dois novos cursos: Agronegócio e Medicina Veterinária.

“Dentro do contexto do quarto de milha eu diria que essa, se não é a principal, é uma das principais provas dentro do país hoje também. A Unec como um centro universitário de referência na região vem contribuir agora ainda mais. Não só em termos das graduações de Agronegócio e da Medicina Veterinária, mas ela tem um leque de outras possibilidades de cursos. O mais interessante nesse contexto de eventos equestres é que o curso da Medicina Veterinária está sendo implantado na instituição, e vem com um formato todo inovador, para que o aluno desde o primeiro período tenha um contato, uma vivência muito ativa, muito grande, na rotina clínica e cirúrgica em relação aos animais de pequeno e grande porte”, comentou o coordenador do curso de Medicina Veterinária do Unec, Marcos Vinícius de Souza.

O zootecnista Williams Maia explica que o Gestor de Agronegócio é um profissional cada vez mais valorizado, pois ele possui uma visão de mercado mais ampla, habilitada para administrar o negócio no sentido de entender as variações e interferências que afetam o produto. E essa pessoa é aquela que vai entender como essa dinâmica funciona e vai poder direcionar a produção comercial pra que ela tenha mais sucesso e rentabilidade.

“A gente vê que a produção de alimentos é constante e crescente. Pra cada dólar que se aumenta na renda per capita de países subdesenvolvidos a gente sabe que uma grande parcela vai para alimentos. Então eu acho que o Agronegócio é uma área que no Brasil, com a extensão territorial que nós temos, com clima e com a facilidade de se produzir em relação a vários outros países do mundo, é uma área que só tende a crescer e se especializar e buscar profissionais cada vez mais bem preparados, porque o Agronegócio, como se produz muitas commodities, você tem que ser bem eficiente para ter vantagem competitiva no mercado”, ressaltou Williams.

Com a participação de mais de 230 animais de outras localidades, o GP Ycambi Ranchi é a maior prova do país fora de São Paulo, que é a referência para raça quarto de milha no Brasil. Por dia, aproximadamente duas mil pessoas participaram do evento, que gerou cerca de 130 empregos temporários somente dentro do rancho, movimentando a cidade e o comércio local.

“O 7º GP Ycambi Ranch 2017 trouxe este ano para Caratinga participantes de seis estados do Brasil: Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Bahia e Rio de Janeiro. Isso engrandece bastante a cidade, pois o pessoal do meio do quarto de milha acaba conhecendo Caratinga por causa do Ycambi Rach. É o maior evento de Minas Gerais. Todo ano sempre fazemos o maior evento do quarto de milha dentro de Minas Gerais, a cada ano maior que o anterior,” comentou Thiago Pereira Barros, organizador do evento.

As inscrições para o vestibular agendado Unec 2017 já estão abertas. São dezesseis opções de cursos com acesso ao Fies e Prouni. Informações pelo site www.unec.edu.br, ou no Registro Acadêmico, na Unidade I do Unec.