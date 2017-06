Copa Distrital conhece os primeiros finalistas

CARATINGA – A 33ª edição da Copa Distrital conheceu no domingo (25) os seus primeiros finalistas. As partidas foram disputadas no estádio Dr. Maninho. Pela categoria Aspirante, após empate em 1 a 1 no tempo normal, Patrocínio venceu por 5 a 4 o Santo Antônio na cobrança de penalidades. Já pela categoria Titular, o Vila Nova de Sapucaia derrotou o Dom Lara por 4 a 0.

Os outras partidas da semifinais serão jogadas no próximo domingo (2/7), também no estádio Dr. Maninho. As 13h, Dom Lara e São João do Jacutinga se enfrentam pela categoria Aspirante; logo depois, as 15h, América de Sapucaia e EC Patrocínio disputam uma vaga na final entre os titulares.

As finais estão previstas para o domingo (9/7).