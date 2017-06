OAB Caratinga dá boas vindas a novos inscritos

CARATINGA – A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) Caratinga, presidida pelo advogado Samuel André Carlos Franco, recebeu na semana passada sete novos advogados e quatro estagiários, que prestaram juramento em sessão de compromisso coletivo.

A solenidade aconteceu nas dependências do Fórum Desembargador Faria e Sousa e contou com a presença especial do coordenador do Curso de Direito das Faculdades Integradas de Caratinga, advogado Oscar Alexandre Teixeira Moreira; e dos advogados Alexandro Delabela Pereira e Igor Bernhard Ferreira Ernesto. Pais, familiares e amigos também presenciaram esse momento inesquecível na vida dos bacharéis e estudantes de Direito.

O presidente da 8ª Subseção da OAB/MG afirmou, em seu discurso, que a aprovação no Exame de Ordem representa uma grande vitória para os novos profissionais. Na oportunidade, ele ressaltou a importância da união da classe advocatícia, apresentou os benefícios que a OAB oferece e se colocou à disposição para auxiliar os novos advogados que estão iniciando a carreira.

Os novos inscritos na OAB/MG são:

– Andreisa Ferreira de Magalhães – OAB/MG 179.023;

– Andreza das Graças de Sousa- OAB/MG 179.140;

– Clausiano Peixoto Lourenço- OAB/MG 49.303E;

– Marcio José Trindade – OAB/MG 176.674;

– Moises de Lima – OAB/MG 49.570E;

– Pedro Asafe dos Santos Cathoud – OAB/MG 178.623;

– Rogerio Martins – OAB/MG 49.435E;

– Rodolfo Vieira Lisboa – OAB/MG 49.535E;

– Shaiene Elias Rodrigues– OAB/MG 179.270;

– Sueli Candida Sabino Lima Rosa – OAB/MG 178.693,

– Wesley Vieira Campos – OAB/MG 177.920.