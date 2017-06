Melhores condições para acesso ao crédito

Seminário promovido pelo Sebrae dissemina orientações sobre financiamento para pequenos negócios e produtores rurais. Em Caratinga, as atividades ocorrem em julho

DA REDAÇÃO – Apresentar as melhores soluções de crédito para pequenos negócios e produtores rurais, com informações completas sobre linhas de crédito, taxas de juros e condições de pagamento, essa é a proposta do Seminário de Crédito, que será realizado até outubro em 33 cidades mineiras. Em Caratinga, a ação ocorre no dia 04 de julho. A entrada é gratuita e as inscrições devem ser feitas pelo www.sebrae.com.br/minasgerais ou 0800 570 0800.

O Seminário de Crédito é promovido pelo Sebrae em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e com a Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg). O evento está em sua terceira edição. Em 2016, cerca de 700 empresários participaram do evento, que ocorreu em 11 cidades mineiras. Para 2017, a previsão é que sejam atendidas 3 mil empresas.

A programação do Seminário inclui apresentações de instituições financeiras como BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Sicoob, Bradesco, entre outros. Também será realizada uma Rodada de Crédito, que colocará os agentes financeiros convidados à disposição dos empresários. Cada participante poderá escolher as instituições com as quais deseja conversar. Por se tratar de um atendimento personalizado, será possível tirar dúvidas sobre linhas de crédito, documentação, conhecer as condições de cada banco e até negociar taxas melhores.

O seminário é uma oportunidade para que os empreendedores se aproximem do sistema financeiro, porém, é imprescindível entender os momentos apropriados para adquirir crédito, as opções de concessões oferecidas pelo mercado e, principalmente, quanto a empresa gasta e quanto ganha.

Programação

Data: 04 de julho de 2017

Horário: 19h às 22h

Endereço: Avenida Moacir de Matos, 49 – Centro

Informações: 0800 570 0800 / (33) 3321-6829