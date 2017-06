Prefeitura confirma descredenciamento de unidade da Farmácia Popular de Caratinga

Medicamentos enviados pelo Governo Federal serão distribuídos na farmácia de atenção básica, que funciona ao lado da Policlínica

CARATINGA- Na edição da última sexta-feira (23), o DIÁRIO DE CARATINGA publicou reportagem sobre anúncio do Ministério da Saúde autorizando a transferência do saldo de recursos de manutenção das unidades de rede própria para aquisição de medicamentos da Assistência Farmacêutica Básica. Será feita a realocação de recursos que eram destinados à Rede Própria do Farmácia Popular, fechando várias unidades do País.

Naquela data nenhum comunicado oficial havia sido feito à Prefeitura sobre a situação da unidade de Caratinga. No entanto, nova nota foi encaminhada pela Assessoria de Comunicação, no final da tarde de segunda-feira (26). “Como já é de conhecimento público, o Programa Farmácia Popular do Brasil – Rede Própria estará sendo descontinuado. Em conformidade com o cronograma de fechamento estabelecido pelo Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde de Caratinga foi informada do descredenciamento da unidade FPB da cidade”.

De acordo com o Ministério da Saúde, estados e municípios possuem autonomia para dar continuidade às unidades próprias, provendo o financiamento completo ou com parte dos valores transferidos, caso julguem adequado. Segundo a Prefeitura, os medicamentos enviados pelo Governo Federal serão distribuídos na farmácia de atenção básica, que funciona ao lado da Policlínica Municipal.