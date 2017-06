Uma pessoa fica ferida em colisão na MG-329

DA REDAÇÃO – Daniel da Silva Dias, 24 anos, ficou ferido em virtude de um acidente ocorrido na manhã de ontem no km 20 da MG-329, trecho que corta o município de Bom Jesus do Galho.

A equipe da Polícia Militar Rodoviária esteve no local e registrou o acidente. O pedreiro Daniel disse que seguia com sua moto CG 125, placas de Ipatinga, quando próximo a entrada para o córrego Santa Tereza, um caminhão seguia a sua frente, mas o motorista freou bruscamente e houve a batida. Daniel relatou que tentou evitar a colisão, mas não conseguiu. Com o impacto, o pedreiro foi arremessado ao chão e sofreu escoriações pelo corpo, lesão na perna direita e apresentava suspeita de fratura na tíbia.

Após o acidente, o motorista do caminhão parou o veículo e auxiliou no socorro à vítima, que foi levado para o hospital Aminas, em Bom Jesus do Galho. No entanto, ele não aguardou a equipe da polícia. Daniel não soube informar a placa ou qualquer característica que ajudasse na localização do veículo.