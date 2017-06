BOLSA ATLETA: Prefeitura de Caratinga abre concurso para selecionar as pessoas que receberão o benefício

CARATINGA – O benefício do Bolsa Atleta foi instituído em 2011 e teve o seu primeiro edital em 2012. Em cinco anos de vigência, foram distribuídos R$ 245.200,00. De lá para cá, foram 58 atletas beneficiados em 11 modalidades esportivas (Atletismo, Ciclismo, Taekwondo, Jiu-Jítsu, MMA, Futebol, Futsal, Tênis de Campo, Voleibol, Handebol, Basquetebol). A novidade para 2017 é a Bolsa Equipe que amplia as oportunidades de um grupo maior de atletas a repartir o recurso.

Para este novo pleito o superintendente municipal de Cultura e Esportes, Clayton da Rocha Gonçalves, destinará R$ 48.000,00. As propostas para a participação dos benefícios deverão ser encaminhadas para a Superintendência Municipal de Cultura e Esporte, na Praça Coronel Rafael da Silva Araújo (Praça da Estação), nº 40, no Bairro Salatiel. O prazo se encerra no dia 30 de junho, às 17 horas.

Os formulários para preenchimento, bem como o edital estarão disponíveis também no site da Prefeitura: www.caratinga.mg.gov.br e no Facebook: Superintendência de Cultura e Esportes de Caratinga.

Para a diretora de Projetos Esportivos, Juleny Leite de Mattos, este é um programa de verba municipal que deu certo. “Ele é autossustentável. Sua pontuação no ICMS Esportivo é carro chefe junto com os Jogos Estudantis de Caratinga. Os dois juntos puxam nossa pontuação para cima e contribui para aquisição de recursos. Além disso, o estímulo aos atletas para se manterem em competição e galgando patamares cada vez maiores, puxa toda uma cadeia produtiva do esporte, pois eles não vão para a disputa sozinhos. Podemos visualizar com facilidade o desenvolvimento do atletismo, ciclismo, taekwondo, dentre outras em escalas cada vez maiores atingindo maior público na nossa cidade. Alguns de nossos atletas já participam da elite, dependendo da modalidade. Ainda há muito a percorrer. Precisamos somar os recursos públicos com o patrocínio privado para que nosso atleta possa avançar e competir com igualdade aos atletas das grandes equipes já que não é segredo o quanto são talentosos”.

Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Caratinga