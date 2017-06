Lions Clube Caratinga Centro faz balanço de ações

CARATINGA- O Lions Clube Caratinga Centro faz um balanço de duas ações promovidas. De acordo com a presidente, Angélica Shimidti, a intenção é dar cumprimento aos propósitos do clube, que são servir e reunir pessoas em torno de atividades promotoras da cultura e das tradições do povo.

Campanha do Agasalho

Com apoio do Lions Clube Caratinga Centro, a Campanha do Agasalho da UAI-Caratinga, que teve início no dia 12 de maio, se encerra no mês de agosto. O tema é ‘As mãos que ajudam são mais sagradas que os lábios que rezam’. Além do posto de coleta, localizado na UAI, há também outros dois locais de entrega, a Caixa Econômica Federal e Supermercado do Irmão, situado à Rua Raul Soares.

Os materiais doados estão passando por uma triagem e, posteriormente, estão sendo encaminhados para instituições da cidade. Até o momento, a Casa de Amparo, o Lar das Meninas, os asilos Pastor Geraldo Sales e Monsenhor Rocha, Desafio El Shadai e Associação de Amparo a Doentes Mentais (Asadom) já foram contemplados com as doações, que incluem mais de 1000 peças de vestuário, juntamente com roupas de cama, cobertores e calçados.

Ainda há tempo de contribuir e os interessados podem deixar as suas doações nos estabelecimentos, que estão funcionando como ponto de coleta. A UAI-Caratinga e o Lions Clube Caratinga Centro agradecem a todos que têm contribuído para o sucesso dessa campanha.

Arraial do Lions

Obedecendo a tradição, o Lions Clube Caratinga Centro, realizou em sua sede social o “Arraial do Lions”. O espaço decorado com bandeirolas recebeu casais membros do clube, além de outros convidados pertencentes ao grupo de corredores do América Futebol Clube. Na noite bastante animada, não faltaram as tradicionais comidas típicas: canjiquinha, canjicão, quentão, pipoca e pé de moleque; além da realização de quadrilha. Também não faltou o “casamento forçado”, dos noivos Cornélio e Fedegundes, presidido por um padre, um delegado armado de carabina e um ‘revoltado’ pai da noiva.

A entrada para o Arraial se deu mediante a doação de três sabonetes, totalizando 230 unidades, que foram doadas ao Asilo Monsenhor Rocha.